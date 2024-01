“¿Ustedes se olvidaron de él?”: Alejandra Jaramillo vuelve a hablar de Efraín Ruales a tres años de su muerte

La presentadora de Siéntese Quien Pueda, Alejandra Jaramillo, recordó a su expareja, Efraín Ruales al cumplirse tres años de su asesinato en Guayaquil y que conmocionó al Ecuador. En redes sociales han atacado a la ‘Caramelo’ indicando que ella ya habría olvidado al expresentador y ante eso, publicó un mensaje de reflexión.

Fue una trágica mañana del 27 de enero de 2021 cuando Ruales al salir del gimnasio fue atacado a disparos mientras conducía su vehículo en el norte de Guayaquil. El presentador de En Contacto falleció al instante al recibir una bala en su costado izquierdo. Alejandra, quien era su pareja, se enteró de los sucedido a los pocos minutos y desde ahí su vida cambió para siempre, ya que se alejó de la televisión ecuatoriana y migró para Estados Unidos.

El mensaje de Alejandra Jaramillo:

En su cuenta de Instagram publicó una foto de Efraín orando en la playa en un atardecer: “¿Cómo de un día que causó y causa dolor se puede transformar en amor?”, preguntó a sus seguidores.

“Honrar el legado que queda es un lenguaje de palabras que se sostienen en el tiempo con acciones de amor. Un tiempo que a veces puede sonar mucho y a la misma vez puede parecer poco. Pero lo eterno no sabe de meses, lugares o años. Simplemente permanece”,

“Se imaginan las personas que solo lo vieron en televisión y a través de sus redes, nunca lo conocieron en persona, ni compartieron con él y aún así lloraron su muerte, la sintieron de cerca... Entonces ustedes ¿Se olvidaron de Efraín? Exactamente esa es mi respuesta y por supuesto mucho más extensa, pero eso me lo guardo para mí”, indicó.

“Transformar el dolor en amor es el mayor aprendizaje desde ese día.Saben qué entendí? Los corazones buenos deben permanecer buenos, a pesar de todo lo malo que pueda pasar, ese es el legado, de eso se trata la vida que no es lineal en ningún momento. Y también aprendí a no dar nada por sentado en esta vida, solo amar. Llamen a sus papás, hermanos, amigos, digan te amo si lo sienten, sean amables con los que más puedan, sonrían, vivan agradecidos y no dejen que lo malo los contamine. Mientras estemos vivos este mundo necesita eso. Y no se olviden de adaptarse al cambio cuando sea necesario; dar espacios a nuevos comienzos y nuevas oportunidades también es parte de continuar ese legado. Porque se trata de amor y no de muerte”, finalizó.

Jaramillo explicó que logró “transformar el dolor en amor” y que fue el mayor aprendizaje de vida. Ahora la influencer y presentadora tiene una relación con el colombiano Beja Mejía, aunque eso ha sido blanco de críticas ya que afirman que se olvidó completamente de Efraín Ruales.

