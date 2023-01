¿Quién es el sentenciado por el asesinato de Efraín Ruales y cuál fue participación en el crimen?

Han pasado casi dos años desde el cruel asesinato del presentador Efraín Ruales el 27 de enero de 2021. Un hecho que conmocionó al país, cuando sujetos armados acabaron con la vida del presentador mientras conducía su auto luego de salir del gimnasio donde entrenaba con su novia Alejandra Jaramillo.

Se emitió la sentencia condenatoria contra Aarón Andrés A. C., el último de los procesados por el asesinato de Ruales. Él fue el encargado de deshacerse del arma de fuego, arrojándola al Estero Salado.

Tras las pruebas por el grado de cómplice en este crimen fue sentenciado a diecisiete años y cuatro meses de prisión. Además del pago de 666,5 salarios básicos unificados (299.925 dólares) y de 100.000 dólares como reparación integral a los familiares de la víctima.

Efraín Ruales asesinato API

Este crimen ocurrió en las avenidas Juan Tanca Marengo y Guillermo Cubillo, en el norte de Guayaquil. La Fiscalía ya ha procesado a Álvaro Bolívar C. A., alias “Alvarito”, como autor de los disparos; a Alexis Paúl C. V., alias “Casquete”, quien conducía el vehículo utilizado en el hecho; y, a Carlos M. C., alias “Choclo”, porque habría ordenado el crimen –aparentemente– desde el interior de la Penitenciaría del Litoral.

El 15 de junio de 2021, Fiscalía vinculó a Karla Yamilé M. M., pareja sentimental de alias “Casquete”: ella habría sido la encargada de incinerar el vehículo. También a Jorman Steeven V. S., quien habría sido encargado de la logística para cometer el delito; y, a Juan Carlos R. Q., quien participó en el robo del automotor incendiado.

Vehículo sospechoso de participar en el asesinato de Efraín Ruales - Twitter Ministro de Gobierno Vehículo sospechoso de participar en el asesinato de Efraín Ruales – Twitter Ministro de Gobierno

¿Y los autores intelectuales del asesinato de Efraín Ruales?

De acuerdo a la Fiscalía se inició otro proceso penal, que se encuentra en fase de investigación previa, con el fin de dar con el paradero de los presuntos autores intelectuales del asesinato.