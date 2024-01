Daniel Salcedo se queda sin abogado: La carta que envió a Diana Salazar

Uno de los abogados que llevaba la defensa de Daniel Salcedo en el caso Metástasis renunció. Se trata de José Moreno, quien le anunció su decisión a la fiscal Diana Salazar mediante una carta enviada el 22 de enero de 2024.

Moreno dio detalles de su renuncia a los medios donde confirmó la renuncia a la defensa legal de Salcedo. Según indicó, fue por el mensaje que dio el pasado 3 de enero, cuando dijo que su defendido permanecía en Ecuador.

El abogado dijo que se enteró que Salcedo había salido hacia Panamá después de sus declaraciones.

El audio de la discordia. José Moreno renuncia a la defensa de Daniel Salcedo en caso Metástasis. Esto, por un supuesto abogado que habló de una cooperación eficaz.



“Si un patrocinado ya no tiene la confianza necesaria en su defensor... debo renunciar a la defensa”, dijo Moreno. https://t.co/O781Kjc4Mj pic.twitter.com/vryn7r99ih — Tere Menéndez (@TMT30_) January 22, 2024

“Bajo mi estricta responsabilidad de expresar la verdad, me ratifico en que se me había asegurado que estaba en Ecuador”, dijo Moreno. Enfatizó que al enterarse que ya no se encontraba en el país, tampoco podía hacer pública la información, debido al principio de reserva profesional.

Por lo tanto, Moreno considera que por los hechos suscitados en torno al caso, “hay una clara y evidente conducta de falta de confianza” en su defensa profesional por parte de Daniel Salcedo.

El abogado también mencionó que tampoco tuvo conocimiento de la supuesta firma de un Acuerdo de Cooperación Eficaz entre Salcedo y la Fiscalía, lo cual fue desmentido por las autoridades el pasado 21 de enero de 2023.

Daniel Salcedo fue extraditado a Ecuador el 17 de enero de 2024 junto al exgerente del Hospital del Guasmo, Álvaro Ponce, procesado por la venta ilegal de medicinas durante la pandemia del covid-19.

Salcedo fue en un principio trasladado a la cárcel 4 de Quito, pero luego se lo llevó hasta la Cárcel de Cotopaxi, donde permanece.

