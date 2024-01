Las fotos de la influencer Yulisa de las Aguas capturada por vínculos con el Clan del Golfo

El nombre de Yulisa de las Aguas es el más buscando en Google en los últimos días. En sus redes sociales presume un estilo de vida alto y en diciembre fue capturada por las autoridades de Colombia por tener vínculos con el Clan del Golfo, organización criminal más grande del país vecino.

La influencer tiene más de 45.000 seguidores y es admirada por la vida de lujo que tiene ya que comparte aspectos de su vida cotidiana y sus viajes por todo el mundo.

Clan del Golfo

La colombiana es acusada de por las autoridades por el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito ya que se presume que tiene una relación con Juan Camilo Molina, alias Camilo, quien es un importante coordinador logístico del Clan. Juan Camilo fue capturado a principios de 2023 y extraditado a Estados Unidos el 30 de marzo de ese año.

Yulisa fue capturada junto a otras tres mujeres y el rol de ella consistía en en manejar propiedades y sumas considerables de dinero en efectivo, se habla de 7.000 millones de peso.

¿Dónde fue capturada la influencer?

Fue detenida en una operativo llevado a cambio en Turbo, Antioquia. La operación se llamó Némesis donde también resultó la incautación de numerosos bienes valorados en millones de pesos y la captura de otras tres mujeres en diferentes localidades.

Yulisa de las Aguas dice que ya fue liberada:

La testaferra dijo que fue detenida por 20 días y expresó sentirse perseguida como la exsenadora Aida Merlano, pues aseguró no hay “ningún famoso” cuyo perfil de las redes sociales sea más visitado que el de ella.

“Yo sé que hay personas que en estos momentos creen que estoy capturada o que me volvieron a capturar. Gracias a Dios estoy bien, me encuentro tranquila. No me tomó por sorpresa porque yo esto ya lo esperaba, entonces he pasado el día súper tranquila”, dijo en sus redes sociales.

Aunque la influencer aseguró que ya se encuentra en libertad, desde la Dijín confirmaron a Infobae Colombia que la joven aún permanece con medida privativa de la libertad, pero en su lugar de residencia.