¡No comparta fake! Es falso el video de la supuesta recaptura de alias ‘Fito’ por la Policía

Las ‘fake news’ (noticias falsas) son comunes. Hay personas que se dedican a enviar y publicar este tipo de material malsano y no aportan en nada. Lo importante es romper esa cadena y no difundir nada que no sea oficial. En este caso, circula un video de una supuesta recaptura del cabecilla de ‘Los Choneros’, José Adolfo Macías, alias ‘Fito’, el cual es totalmente falso.

[ Daniel Noboa dijo por qué alias ‘Fito’ logró escaparse de la cárcel ]

En redes sociales, quienes buscan hacer daño y solo ganar clics, comparten imágenes antiguas junto al mensaje: “el líder pandillero fugitivo de Ecuador, que causó caos en la seguridad del país, ha sido capturado”.

¿De cuándo son?

Son del momento en el que fue trasladado, el 12 de agosto de 2023, a la cárcel de máxima seguridad La Roca. En la cuenta de YouTube de las Fuerzas Armadas hay un video y hasta en el Twitter del expresidente Guillermo Lasso se puede observar.

Ese día, alias ‘Fito’ fue llevado desde la cárcel Regional a la prisión La Roca, de máxima seguridad. En tales imágenes, se lo observa al sujeto en medio de otros privados de la libertad que estaban atados de pies y manos en el patio del reclusorio y boca abajo mientras se hacen los registros.

Ese traslado obedecía al cumplimiento del “Decreto Ejecutivo N° 823″, que declaraba el estado de excepción en el sistema penitenciario local, emitido por el exgobernante.

La intervención implicó el traslado de tres personas privadas de la libertad, consideradas de alta peligrosidad, a la cárcel de La Roca: Jalias “Fito”; Tomas Daniel Piguave Candelario, alias “Gordo Candela” o “Candelario”; y, Freddy Gonzalo Mendoza Fernández, alias “Gordo Mendoza”.

En la intervención participaron 3600 militares y policías que, además, requisaron marihuana, cocaína, municiones de diferentes calibres, juegos pirotécnicos y otros artículos no autorizados como celulares.

Esta madrugada en seguimiento del Decreto 823, se ha ejecutado el traslado de alias Fito a la cárcel de La Roca por la seguridad de los ciudadanos y de los detenidos. El Ecuador va a recuperar la paz y la seguridad.

De generarse reacciones violentas, actuaremos con toda la fuerza… pic.twitter.com/N2cwoEH2zp — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) August 12, 2023

Sin embargo, la estadía de Fito en la prisión de alta seguridad fue momentánea. Antes que se cumpla un mes del traslado, un juez ordenó que sea devuelto a la Cárcel Regional de Guayaquil, donde estuvo privado de la libertad hasta hace poco.

Al cierre de esta nota, el paradero de Fito se desconoce, al igual que la fecha exacta desde que no saben de él.

Está condenado, desde 2011, a 34 años de prisión por delitos como narcotráfico, asesinato y crimen organizado.

Qué se sabe

Al momento de publicar esta nota, las autoridades a través del programa ‘131 Juntos por la Seguridad’, de la Policía y de las Fuerzas Armadas, publicaron un cartel en el que se ofrece recompensa por información “que ayude a su captura”.

Alias Fito

El Gobierno todavía no ha detallado la forma en la que se escapó ‘Fito’.