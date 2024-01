Lavinia Valbonesi comparte la situación de su embarazo de 32 semanas: “Nos toca bajar las revoluciones”

La primera servidora de Ecuador, Lavinia Valbonesi, dio a conocer su estado tras 32 semanas de embarazo. Mediante historias en su cuenta de Instagram dio a conocer que estuvo en cama dos días antes de Fin de Año, mostró una foto donde se la ve con sueros. Esto por una “gastroenteritis terrible”, escribió.

Sobre su bebé reveló que con 32 semanas de embarazo, al parecer, el pequeño “va a tener que salir antes por la situación de la placenta (...) Ya empezamos con las inyecciones para que sus pulmones maduren, si le toca nacer prematuro”, reveló la esposa de Daniel Noboa.

El estado del embarazo de Lavinia Valbonesi

A Lavinia se la ha visto sin parar, siempre activa desde la campaña política de su esposo, acompañándolo, apoyándolo, trabajando con la comunidad en las brigadas médicas. Ahora, aseguró que le bajará mucho a las revoluciones para que su segundo hijo aguante lo más posible en su vientre.

Aunque no estará en territorio continuará trabajando junto a su equipo en un proyecto del cual no reveló mayores detalles. “Esperamos irles contando cuando estemos listos. No se imaginan lo que puede tardar, muchas veces, aterrizar ideas y volverlas realidad”.