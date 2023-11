El trastorno que marcó a la primera dama Lavinia Valbonesi y la convirtió en una guerrera

La primera dama más joven en la historia del Ecuador es quien acompaña al nuevo mandatario Daniel Noboa. Lavinia Valbonesi es una mujer polifacética, inteligente y con un toque increíble que mezcla la moda con la empatía.

Transtorno que la afectó

En una pasada entrevista con el medio Cosas comentó que su enfoque, actualmente, es un estilo de vida saludable y una alimentación equilibrada. Es que las razones sobran y parten de un problema que marcó su niñez y adolescencia.

La joven modelo relató que desde pequeña su padre le decía que estaba gordita. “Cuando eres tan niña eso no te importa porque no eres consciente, pero cuando crecí y empecé a modelar, fue un tema que me obsesionó. Me metí eso en la cabeza: que era gorda”, relató.

A partir de ese momento tuvo una mal experiencia con la comida, llegando al punto de realizar dietas, probar laxantes y llegar al punto de desnutrición.

“En el fondo siempre me daba miedo comer y engordar, vivía de las dietas y le decía a mi entrenadora de gimnasio que yo quería ser hueso y pellejo”. Aunque, una conferencia cambió su vida: Sascha Fitness.

Posterior a ello, y con un viaje de reencuentro con el ejercicio en Australia, pudo tomar un mundo enfocado en la nutrición donde su vida tomó un cambio de 180 grados. Ahora el amor y encaminar con su pensamiento a miles de familias ecuatorianas está entre sus objetivos.

Durante el balotaje, ella también afrontó su propia metamorfosis: pues pasó de las publicaciones de las camisetas entalladas y fotos a la moda, a convertirse en la esposa del candidato y en parte activa de su campaña. Sociedad

Ahora, la Primera Dama está a la espera de sus segundo hijo con el presidente más joven de la historia de la República del Ecuador.