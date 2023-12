La pregunta que incomodó a Andersson Boscán por los chats filtrados con Leandro Norero

Andersson Boscán del medio digital La Posta y que fue mencionado en los chats de Leandro Norero por caso Metástasis, fue entrevistado por Teleamazonas por haber recibido información privilegiada del narco y de su cercanía con el mismo. Sin embargo, una pregunta del periodista Milton Pérez lo incomodó.

Sobre los chats con Norero, Boscán dijo que le da “profundo asco revisar las conversaciones, porque en las últimas horas, cuando he visto que se mandaba a matar periodistas, uno de ellos incluso asesinado, ya no es un asunto de forma”. En ese momento, el periodista de Teleamazonas le respondió: “¿Ya no es asunto porque mientras Norero planeaba asesinar periodistas tu te ‘enñañabas’ con él?”.

Boscán, un poco incómodo, justificó que también estaba incluido en la lista de comunicadores aunque eso no ha sido revelado. “En un mensaje decía muerto el perro, muerto la rabia, ya que resulta más fácil levantar e éste que a los otros, era porque me tenían más mapeado que al resto”. Sin embargo, dijo que en la forma en la que trataba de conseguir información no fue la correcta por la cual se disculpaba. “Hay que revisar las formas en las que abordamos las fuentes peligrosas en el periodismo”, expresó.

Luego el entrevistador le dijo: “¿Te arrepientes? “¿El fin justifica los medios?”, Boscán respondió: “Yo buscaba información como periodista cualquiera y fue un error. No se si el fin justifica los medios, pero esto será un debate ético”, agregó.

Boscán negó que le hayan ofrecido dinero:

El periodista de la Posta negó que le hayan ofrecido dinero por parte de Leandro Norero. En ese tema, el entrevistador le mostró uno de los chats filtrados entre Norero y Jordán donde mencionaban que el de la ‘boina’ solicitaba 100 mil dólares como chantaje. Boscán lo negó.

Diana Salazar habló de la cercanía de medios con Norero:

La fiscal general, Diana Salazar, reveló que algunos medios de comunicación tenían contacto con medios de comunicación donde le “suplicaban” información.

“Está la participación presunta de medios de comunicación que tenían contacto directo con Leandro Norero donde incluso le pedían que entregue información y que además le decían: Hermano no te preocupes a mi no me interesa el narcotráfico o el contrabando, solo entrégame información de las aduanas”, dijo.