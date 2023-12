Diana Salazar señaló que algunos medios de comunicación tenían contacto con Leandro Norero

Con el objetivo de que la ciudadanía conozca de forma directa toda la información del caso Metástasis y que puedan sacar sus propias conclusiones, la fiscal general, Diana Salazar, anunció este 18 de diciembre que se creará un sitio en la página web de la Fiscalía toda la información que se presentó en la audiencia de formulación de cargos donde se revelan 14 mil chats del narcotraficante Leandro Norero.

En una entrevista con Teleamazonas, la fiscal también reveló que algunos medios de comunicación tenían contacto con medios de comunicación donde le “suplicaban” información. Dijo que cuando publique la información conoceremos los nombres de estos.

“Está la participación presunta de medios de comunicación que tenían contacto directo con Leandro Norero donde incluso le pedían que entregue información y que además le decían: Hermano no te preocupes a mi no me interesa el narcotráfico o el contrabando, solo entrégame información de las aduanas”, reveló la Fiscal al medio citado.

“No te olvides hermano que me falta esto, necesito esta información, estoy trabajando en un caso fuerte, voy a la Asamblea a entregar estos datos. No me interesa el narcotráfico, esto es importante recalcar”, acotó la fiscal.

Se abrió una instrucción fiscal por 90 días del caso Metástasis para investigar el delito de delincuencia organizada contra el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán; el general en servicio pasivo y exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, Pablo Ramírez,; y otras 29 personas, entre jueces provinciales, jueces de primer nivel, fiscales, peritos, policías en servicio activo, guías penitenciarios, abogados, ...