Daniel Noboa reveló su postura sobre el caso de Jorge Glas: “yo no tengo nada bueno que decir”.

Esta semana se dio a conocer que el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, pedirá asilo político a México. Esto después de que el pasado domingo 17 de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) dispusiera la ubicación y detención, en el marco de diligencias investigativas llevadas a cabo en el caso Reconstrucción de Manabí, donde se lo vincula por posible peculado, aunque no se le han formulado cargos.

Frente a esto el presidente de la República, Daniel Noboa, dio a conocer su postura de manera personal y en el marco de la legalidad.

“Vamos hablando de algo esencial que es la separación de poderes. Está la función Judicial, la función Legislativa y la Ejecutiva. Si fuese por mí, yo no tengo nada bueno que decir del señor Glas, ni tampoco quisiera que esté una persona ya condenada por delitos como peculado, siga muy campante en el país. Esa es mi opición personal”, dijo el primer mandatario en una entrevista con Telerama.

La policía hace guardia afuera de la embajada de México el día después de que el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, ingresara a ese sede en Quito, Ecuador, el jueves 18 de diciembre de 2023. (AP Foto/Carlos Noriega) AP (Carlos Noriega/AP)

Su postura en el marco de la legalidad

Daniel Noboa señaló que respecto al caso de Jorge Glas, lo legal es que si no hay una orden de aprehensión, no se lo puede agarrar:

“Empecemos por ese detalles muy importante, lo legal. De ahí nosotros respetaremos acuerdos internacionales. Si es que tiene una orden de aprehensión y uan sentencia ejecutoriada, y mi secretaria jurídica, asimismo como mi canciller, piensan que es la razón para la aprehensión, entonces se lo aprehende”, aseguró el mandatario.

Sobre darle un salvo conducto

Respecto a este tema el presidente dijo que todo debe girar sobre el tema legal: “estoy atado de manos de la legalidad, entonces me tocará hacerlo, no me gustará hacerlo, pero capaz me toque hacerlo. Eso de ahí depende de si cumple con las normas”.