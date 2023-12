Venta de información sobre operativos, inicio de investigaciones y otros por parte de Coronel de la Policía a Norero

La Fiscalía General del Estado (FGE) hizo públicos 15 chats provenientes del celular de Leandro Noreno alias ‘El Patrón’, donde se revela vínculos con funcionarios judiciales, policiales, personalidades políticas y periodistas. En uno de ellos se revela una conversación que mantuvo con un Coronel de la Policía Nacional.

Esta información se hizo pública en el contexto de la investigación que lleva adelante la Fiscalía sobre el caso Metástasis a raíz del asesinato de Leandro Norero Tigua en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi.

La investigación permitió obtener varias evidencias, que incluyen los dispositivos celulares con los que el ya fallecido (presunto líder de una organización delictiva dedicada –entre otras actividades ilícitas– al narcotráfico) habría montado su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado para estos fines, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros.

En esta te desglosamos el chat que mantuvo con un funcionario policial respecto a la venta de información producida en la Policía Nacional como operativos, inicio de investigaciones y otros.

Chat con Coronel de la Policía

Norero: “15 minutos llega al punto”.

Coronel Neycer Lenin M.: “Gracias estoy llegando al punto (...) Estoy parqueando frente a la puerta de ingreso, en posición de salida”.

Norero: “Perfecto mi estimado (...) ¿Ya le entregaron?”.

Coronel Neycer Lenin M.: “No todavía (...) Este momento recibí, Dios le triplique estimado (...) Estoy ingresando a la urbanización a controlar (Adjunta un archivo)”.

Norero: “Eso creo que están en las maletas”.

Coronel Neycer Lenin M.: “Si eso me comenta Prendes (...) Espero lo haya confirmado que sacaron lo que necesitaban estimado”.

Norero: “Aún no me contesta el otro ab jajaja pero le digo que me mande foto (...) Ahí lo que sacaron”.

Coronel Neycer Lenin M.: “Ya le dije a los panas del GOM (Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía) motos y los de la DGI (Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional) que llega un premio”.

Norero: “Mi estimado que hoy hay operativo grande ulco por ese sector”.

Coronel Neycer Lenin M.: “He visto movimientos estos días de unidades de inteligencia pero en sí no sé donde mismo irán a golpear (...) Algunas unidades coordinan cuando van a hacer operativos para que los apoyen ingresar en las urbanizaciones. Ahí uno se entera”.

Norero: “Ah ya, chévere, ahí me avisa cualquier cosa”.

Coronel Neycer Lenin M.: “Si mi estimado, lo que coordinen conmigo de una (...) Es tema tanto policíaco a la vez, por una publicación en redes sociales de unas concesiones de contrataciones públicas donde algo tiene que ver Norero. L PJ Portoviejo apertura apertura la investigación por parte de Fiscalía y así inician las noticias críminis. La investigación va a ser alimentada y manejada por otra unidad en Quito (...) Este dato me pasa mi primo de la Dirección de Policía Judicial de Quito (...) Él no conoce que yo tengo contacto”.

Norero: “Para nada (...) Nadie sabe eso

