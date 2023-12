¿Carrillo relacionado con alias ‘Jr.’? Nuevos detalles de los chats de Leandro Norero

La Fiscalía General del Estado publicó los chats del celular de Leandro Noreno alias ‘El Patrón’ en el marco de la investigación por el caso Metástasis. En la información recuperada por la cartera de Estado, en las conversaciones con Mayra S., funcionaria judicial, se muestra como ella gestiona habeas corpus con jueces de Cotopaxi y Guayas a favor de hermanos de Leandro. Además, mantienen una relación sentimental.

También se ve como Leandro Norero da ordenes claras con el fin de que el Juez Ronald Javier G. no dicte prisión a los nuevos vinculados del caso y que solicite audiencia para 15 o 20 días.

[ -Lea También: Caso Metástasis: Los chats de Leandro Norero que hizo público la Fiscalía ]

De igual manera, Norero afirmó que el exministro del Interior, Patricio Carrillo, “copiaba” a alias “Jr.”, Junior Roldán, quien fue encontrado sin vida en Colombia, en mayo de este año.

Asimismo, habla de que la actual alcaldesa de Simón Bolivar, María Fernanda Vargas, se le insinuaba y le ayudaba en “misiones”, “mandándole a ver armas”. En esta nota desglosamos el chat que Norero mantuvo con la funcionaria judicial.

Aquí puede revisar los chats publicados por Fiscalía: https://www.fiscalia.gob.ec/los-chats-caso-metastasis/

Leandro Norero El Patrón fue uno de los fundadores de los Chone Killers

Leandro Norero da ordenes claras con el fin de que el Juez Ronald Javier G. no dicte prisión a los nuevos vinculados del caso y que solicite audiencia para 15 o 20 días.

Norero: “Dile a Ronald que se suicide de una (...) Y que me devuelva la casa (...) Que no dicte prisión preventiva a los nuevo vinculados (...) Sobre esa lista de vinculación (...) Sobre la lista de vinculación que pida audiencia después de unos 15 0 20 días”.

Mayra S.: “jajaja... Oiga me ha hecho reír (...) Perfecto”.

Mayra S. realizó el trámite y el Juez Ronald G. cumplió a cabalidad los pedidos de Leandro Norero.

Mayra S.: “Amor ya está (...) Le va a extender un mes”.

Mayra S. y Xavier Alexander N. tramitaban los habeas corpus

Norero: “Solo tú estas manejando ese tema (...) Y novillo (...) Habla con el que Novillo dice que para darle un dinero”.

Leandro Norero le comenta a Mayra S. que lo quieren mover a la cárcel de “La Roca”, afirmando que el ministro Patricio C. “copia” con alias Jr.

Norero: “Sí, ese es el ‘hp’ que me quiere mover (...) Por orden de ese Carrillo”.

Mayra S.: “Ese ‘hp’ de Carrillo copia a ‘Jr’.”

Mayra S. fungía como representante de Leandro Norero

Mayra s.: “Sabes que Daniel está que me jode que te diga que trabajes con él y yo ‘caretuco’ le digo: ‘¿trabajar en qué' (...) Explícame que yo soy su intermediaria, a ti no te conoce jajaja y ya no me dijo nada jajaaj”.

Norero: “jajaja yo no estoy trabajando en nada... Ese loco no sé que película se hace”.

Mayra S.: “Pos no sé bebé, ya le dije que me diga a mi o sino nada (...) Yo soy tu representante”.

Leandro Norero se adjudica las muertes y la delincuencia en ciertos sectores del Ecuador

Mayra S.: “yo ya ni quiero salir (...) Me da miedo andar en la calle”.

Norero: “jajaja están limpiando (...) Cuando salga tener todo limpio (...) jajaja”.

Mayra S. colaboraba para el ingreso de artículos prohibidos

Norero: “ahí mira jajaj es para el centro que le quiero entrar con una donación así y de ahí meter más cosas”.

Mayra S.: “más como qué jajaja dígame la plena porque si mete juguetes me busco otro man que vaya que vaya a dejar y a nombre de otra persona no pongo la fundación que luego me meten presa y a mí allá me violan y no necesariamente usted”.

Confirmación de que este usuario es Mayra S.

Norero: “jajaja Santa Mayra (...) jajaja”.

Mayra S.: “jijiji (...)

Relación sentimental con Mayra S.

Mayra S.: “Nada de maltratos porque ahí mismo lo voy denunciando jajaja (...) Y se protege porque no quiero quedar embarazada (...) Porque mínimo de tanto que me da quedo preñada y sola”.

Leandro Norero le cuenta a Mayra S. que María Fernanda V. , ahora alcaldesa de Simón Bolívar, le ayudaba a mover las armas

Mayra S.: “debe ser así de amoroso”.

Norero: “Qué haces”.

Mayra S.: “Mafer jajaaj (...) Que ya comenzó el coje cu.. (...) Y hay que llevar buses para llevar 100 personas, tengo que mandar hacer banderas y hacerle el entrenamiento para que no hable tonteras”.

Norero: “jajaja esa man (...) es loca (...) Qué cree que haga por la alcaldía (...) jajaja”.

Mayra S.: “El fin de semana estuve en Simón Bolívar, aunque no lo creas la gente la quiere (...) Ya una vez sentada en la alcaldía, hay que adiestrarla”.

Norero: “Esa loca siempre ha dado a esa gente” (...) Esa man siempre se me insinuaba”.

Mayra S.: “Más le vale porque no me gustan los infieles”.

Norero: “Yo la mandaba a misiones jajaja (...) Anda verme tal cosa a tal lado (...) Y esa sin asco”.

Mayra S.: “¿Qué le iba a ver?”.

Norero: “Armas jajaja (...) Después me decía que le preste una”.

Leandro Norero proporcionaba a Mayra S. todas las herramientas de trabajo, entre ellas una computadora

Norero: “Y qué tal la compu, ¿le sirvió?”.

Mayra S.: “Si bebé mil gracias, ya estaba muriendo mañana mando abrir la otra para sacarle los archivos”.

Mayra S. propició el contacto entre Leandro Norero y Daniel Salcedo, alias “Bellito”

Mayra S.: “Dice Daniel que necesita hablar con usted urgente (...) Que por favor se conecte por donde siempre hablan (...) Que es urgente bebé”.

Mayra S. le cuenta a Leandro Norero que se irá a México con María Fernanda V. a una reunión con RC. Leandro Norero solicita que le mande saludos al “mashi” de su parte

Norero: “Y qué más te cuentas”.

Mayra S.: “Nada bebé todo igual, mañana madrugo, me toca viajar a Simón Bolívar”.

Mayra S.: “La otra semana nos toca irnos a México a reunión con RC (...) Que dios nos agarre confesadas y que nunca nadie se llegue a enterar jajaja”.

Norero: “jajaj le manda saludos al Mashi (...) Y cómo así te vas”.

Mayra S.: “Jijiji (...) Porque nos piden reunión”.

Leandro Norero le comenta a Mayra S. que esta harto de Fernando Villavicencio y que el único que colabora en la asamblea es Ronny A.

Norero: “Ese Villa me tiene aaarto”.

Mayra S.: “A mi también me tiene harta ese ‘hp’ (...) Según Ronny si tenemos los votos (...) Villavicencio (...) Que sigue jodiendo por todos lados (...) Vio que le hecho la culpa del atentado”.

Norero: “Ese ‘hp’ no tiene que inventar (...) Yo le meto es de frente no en la casa”.

Mayra S.: “Te juro que lo detesto”.