Cortes de luz en Quito este jueves 14 de diciembre

Los cortes de luz en Quito para este jueves 14 de diciembre se mantienen. Sin embargo, desde este 15 de diciembre aumentarán las horas de los cortes de electricidad. Es decir que la desconexión será de hasta tres horas por día. Esto se debe a que el estiaje persiste y las reservas en los embalses de las hidroeléctricas no se han recuperado.
[ No hay cortes de luz en Navidad y Fin de Año ]
De acuerdo con la Empresa Eléctrica de Quito, se mantiene el cronograma de apagones hasta mañana. Se ha establecido en función de cuatro franjas horarias de dos horas cada una; de 10:00 a 18:00.
Por el momento, no se han dado a conocer cortes para el 15 de diciembre que serán de tres horas, ni el fin de semana del 16 y 17 de este mes. Por tanto, estos son los horarios de desconexión para las subestaciones eléctricas que cubren Quito y Sangolquí.
De 10:00 a 12:00
OLÍMPICO
JARDINES DEL BATAN, COMUNA MIRAFLORES, LOMAS DE MONTESERRÍN, GABRIELA MARINA, JOSÉ QUERI, DE LOS MOTILONES, EL BATAN, ESTADIO ATAHUALPA, COLEGIO 24 DE MAYO Y ALREDEDORES, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE PORTUGAL Y GASPAR DE VILLAROEL LADO OCCIDENTAL, GASPAR DE VIRRAROEL ENTRE ELOY ALFARO Y SHYRIS, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE PORTUGAL Y PLAZA ARGENTINA, CALLES CHECOSLOVAQUIA, NORUEGA, SUIZA, COLEGIO BENALCAZAR Y ALREDEDORES, BELLAVISTA, BELLAVISTA ALTO, IGNACIO BOSANO, GONZÁLEZ SUAREZ ENTRE ELOY ALFARO Y BOSSANO, CALLE QUITEÑO LIBRE, CAPILLA DEL HOMBRE.
EL BOSQUE
COCHAPAMBA, EL PINAR ALTO, URB. PASEOS DEL PICHINCHA, SAN VICENTE DE LA FLORIDA, LAS CUMBRES, SAN VICENTE TERRANA, UNIÓN NACIONAL, EL PORTAL DEL BOSQUE, LIFE, CALLE ZAMORA, INSTITUTO NACIONAL DE POLICÍA, AV. DE LA PRENSA ENTRE LOGROÑO Y MARIANO ECHEVERRÍA, AV. 10 DE AGOSTO ENTRE MONUMENTO LABRADOR Y GRUPO MOTRANSA, AV. MARISCAL SUCRE ENTRE ALONSO TORRES Y BECK ROLLO, SECTOR QUITO TENIS, CLUB DE TENIS BUENA VISTA, AZKUNAGA, AV. BRASIL ENTRE GRANDA CENTENO Y HIDALGO DE PINTO, EL BOSQUE, CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE, AVENIDA DEL PARQUE, CALLE ALONSO DE TORRES, QUITO TENIS ALTO EL PINAR BAJO, LA CONCEPCIÓN, AV. DE LA PRENSA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE LOGROÑO Y MANUEL VALDIVIESO.
SAN ANTONIO
SAN ANTONIO, SANTA ROSA DE RUMICUCHO ALTO, BARRIO LA MARCA, CANTERAS DE CASPIGASI, CALACALÍ, SAN JOSÉ DE GUADALUPE, PISCOPATA, YUNGUILLA, NEBLÍ, PULULAHUA, RAYOCUCHO, SAN MIGUEL DE NONO, HACIENDA LA CAMPIÑA, ALAMBI, SAN ANTONIO, CIUDAD MITAD DEL MUNDO, SANTO DOMINGO ALTO, KARTODROMO, CASPIGASI, AV. EQUINOCCIAL ENTRE 13 DE JUNIO Y EL REDONDEL DE LA MITAD DEL MUNDO, CALLES PADRE RUMI, PULULAHUA, MUSEO SOLAR, MISIÓN GEODÉSICA.
IÑAQUITO
IÑAQUITO, AV. 10 DE AGOSTO, IÑAQUITO, NUÑEZ DE VELA ENTRE NNUU Y ATAHUALPA, CALLES JUAN PABLO SANZ, IGNACIO SAN MARÍA Y COREA, CALLE JAÓN ENTRE NNUU Y AGUSTÍN GUERRERO, CALLE JOSÉ MARÍA AYORA, NNUU (LADO NORTE) ENTRE LA JAPÓN Y SHIRYS, QUICENTRO, CCI, CENTRO DE EXPOSICIONES, AV. AMAZONAS ENTRE NNUU Y AV. REPÚBLICA AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR (LADO ORIENTAL)ENTRE NNUU Y SUECIA, AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR ENTRE SUECIA Y PORTUGAL, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO OCCIDENTAL) ENTRE NNUU Y PORTUGAL.
TUMBACO
CENTRO DE TUMBACO, LA MORITA 2, LA CERÁMICA, CHIVIQUÍ, PLAZAPAMBA, SAN FRANCISCO DE LA TOLA GRANDE, LA TOLA CHICA, EL ARENAL, AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (LADO NORTE) ENTRE LA CALLE EL SAUCE Y JOSÉ VINUEZA, AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (LADO SUR) ENTRE LA CERÁMICA Y AURELIO ESPINOZA, CUMBAYÁ SECTORES MENESES PALLARES, EL AROMITO, LOS EUCALIPTOS, PILLAGUA; SAN FRANCISCO DE CHUROLOMA; CAIZÁN; SAN JOSÉ DE COLLAQUÍ, ALBÁN; LAS PEÑAS, TUMBACO CALLE ROSA ZARATE DESDE NORBERTO SALAZAR HASTA AV. OSWALDO GUAYASAMÍN; AV. OSWALDO GUAYASAMÍN ENTRE ROSA ZARATE Y ITM; TOLA GRANDE; TOLA CHICA; AV. INTEROCEÁNICA ENTRE EL REDONDEL DE LA RUTA VIVA Y AVENIDA WILSON; WILSON; EL ANDRANGO; VÍA PIFO EL QUINCHE DESDE AV. INTEROCEÁNICA HASTA EL PARQUE OYAMBARILLO; URB. LA MANCHA; LA FLORIDA DE CHANTAG; FLORES DEL VALLE; SAN FRANCISTO; LA LIBERTAD DE PUEMBO, LAS VIÑAS; SANTA ROSA; URB. SANTA ROSA; CALLE AURELIO DÁVILA CAJAS; SAN PEDRO DEL CHICHE; CHICHE OBRAJE; NUEVA ANDALUCÍA; CENTRO DE PUEMBO; QUINTA LA PAZ; MANGAHUANTAG; ARRAYANES COUNTRY CLUB; BUENA ESPERANZA, EL CHAQUIÑAN, SCALA SHOPPING, HOSPITAL DE LOS VALLES, ARRAYANES.
PÉREZ GUERRERO
SANTA CLARA MERCADO; CENTRO COMERCIAL QUITUS; CALLES SAN GREGORIO, RAMIRÉZ DÁVALOS ALONSO DE MERCADILLO ENTRE AMÉRICA Y 10 DE AGOSTO, MARISCAL SUCRE, CALLE 9 DE OCTUBRE ENTRE AV. PATRIA Y LUIS CORDERO; 18 DE SEPTIEMBRE ENTRE 10 DE AGOSTO Y AV. AMAZONAS; UNIDAD EDUCATIVA BORJA 2, MARISCAL SUCRE CALLE ULPIANO PAEZ ENTRE LA JORGE WASHINGTON Y LUIS CORDERO; LUIS CORDERO ENTRE VERSALLES Y AV. AMAZONAS; AV. COLÓN ENTRE 10 DE AGOSTO Y AMAZONAS, SECTOR EL EJIDO, CALLE MANUEL LARREA ENTRE PEREZ GUERRERO Y JUAN PABLO ARENAS; CALLES JOSÉ RIOFRÍO, BUENOS AIRES, RÍO DE JANEIRO, BOGOTÁ, CARACAS ENTRE AV. AMÉRICA Y 10 DE AGOSTO
SANGOLQUÍ
COTOGCHOA; EL MILAGRO; LA VICTORIA; CUENDINA ALBORNOZ; SAN GUILLERMO; PATAGUA; EL PINO; SIMÓN BOLÍVAR; VENCEDORES; SANTA ROSA DE CUENDINA; GUAMBA; SAN ANTONIO DE PASOCHOA; LA VAQUERÍA; CACHACO; CARAPUNGO ALTO Y BAJO; LA LIBERTAD; AMAGUAÑA, CHAUPITENA, CHILLO JIJÓN, FUERTE MILITAR MARCO A. SUBIA, LA BALVINA, YANAHUAYCO, AV. HUANCAVILCAS ENTRE 5 DE JUNIO Y COFANES; PINTO, CALLE DAVID ORTEGA; TURUCOCHA, CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LA FAVORITA,SAN VICENTE, SALGADO, CURIPUNGO, LOS TUBOS, EL TAXO, PULINCATE, CALLE INÉS GANGOTENA; FAJARDO, SAN PEDRO DE TABOADA, AV. EL INCA, AV. CHILLO JIJÓN, AV. MARIANA DE JESUS DESDE LA AV. EL INCA HASTA LA CALLE LOS LAURELES; SAN PIETRO, EMPAQPLAST, CHAIDE CHAIDE, AVÓNDe 12:00 a 14:00
De 12:00 a 14:00
LULUNCOTO
PASTEURIZADORA Y ALREDEDORES; CHIMBACALLE ( AV. NAPO ENTRE LA PASTEURIZADORA Y TÍO CAJAS LADO OCCIDENTAL), CALLES RÍO CHAMBO.
BARRIONUEVO
ATAHUALPA, VILLA FLORA, AV. ALONSO DE ANGULO ENTRE SERAPIO JAPERABI Y AV. NAPO; HERMANOS CRISTIANOS, SAN JOSÉ DE LA SALLE, CALLE LUIS MINACHO ENTRE ITURRALDE Y LOAIZA; SANTA ANITA, CALLES ANTONIO DE CARRANZA Y OE5X; AV. MICHELENA, LA MAGDLENA CALLES QUITUS, CAÑARIS Y PURUHÁ, PABLO HURAS, COLEGIOS BENITO JUÁREZ Y SANTA DOROTEA; EL PINTADO, SAN BARTOLO, CARDENAL DE LA TORRE ENTRE TENIENTE HUGO ORTIZ Y PILALÓ, 14 DE ENERO, CALLES TOACAZO, AJAVÍ ENTRE MARISCAL SUCRE Y JOSÉ MARÍA ALEMÁN, PARQUE ESPAÑA, CLEMENTE BALLÉN.
CHILIBULO
VIRGENPATA, GUANOJUCHO, LOS DOS PUENTES, NUEVA AURORA, LA LIBERTAD, LA LIBERTAD BAJO, YAGUACHI, JOSEFINA ENRÍQUEZ, SANTA LUCÍA ALTA, SANTA LUCÍA BAJA, SAN DIEGO, CALLES FRANCISCO OLEARY, MILLER Y JARAMIJÓ; CHILIBULO, LIRIOS DEL SUR, LA LORENA, COLINAS DEL SUR, CUARTEL MARISCAL SUCRE, SANTIAGO, SANTIAGO ALTO, BANDA MUNICIPAL, 10 DE JUNIO, SANTA BARBARA, COMBATIENTES, MARISCAL AYACUCHO, 5 DE FEBRERO, AV. MARISCAL SUCRE LADO OCCIDENTAL ENTRE EL CANELO Y CUSUBAMBA; MAGDALENA ALTA, SAN JOSÉ DE CHILIBULO, LOS LIBERTADORES, LA MAGDALENA, HERMANO MIGUEL, JESÚS DEL GRAN PODER, EL PARAÍSO, LA UNIÓN, CALLES ARENILLAS, JOSÉ EGUSQUIZA Y ZARUMA.
ESCUELA SUCRE
LA MARÍN, PLAYÓN DE LA MARÍN, CALLE ROCAFUERTE ENTRE MONTUFAR Y CASPICARA, LAURENCIO SILVA; CALLE JUNÍN, TELEANDINA.
SAN ROQUE
MERCADO DE SAN ROQUE, LA LIBERTAD, TEMPLO DE LA PATRIA, VÍA A CRUZ LOMA.
LA MARÍN
CALLES PEDRO CALIXTO Y DON BOSCO; SECTOR DEL COLISEO JULIO CÉSAR HIDALGO, CONJUNTO LA TOLITA; CALLE CHILE ENTRE MONTUFAR Y GARCÍA MORENO.
MIRAFLORES
CALLES BOLIVIA ENTRE RITTER Y AV. UNIVERSITARIA, ENRIQUE RITTER (LADO ORIENTAL), AV. LA GASCA ENTRE RITTER Y MENESES, UNIVERSIDAD CENTRAL SECTOR OCCIDENTAL; MIRAFLORES, ANTIGUO HOSPITAL MILITAR, PARQUE MATOVELLE, SAN JUAN, LA BASÍLICA.
DIEZ VIEJA
UNIVERSIDAD CATÓLICA, CALLES ROCA, CARRIÓN, VEINTIMILLA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 6 DE DICIEMBRE.
BELISARIO QUEVEDO
SELVA ALEGRE ENTRE LA ISLA Y AV. 10 DE AGOSTO,RUIZ DE CASTILLA ENTRE SELVA ALEGRE Y PARQUE ITALIA, ULLOA ENTRE LAS CASAS Y AV. COLÓN, GASPAR DE CARVAJAL ENTRE LAS CASAS Y UNIVERSIDAD CENTRAL, UNIVERSIDAD CENTRAL SECTOR ORIENTAL, AV. LA GASCA ENTRE AMERICA Y FERNANDO SANTILLÁN; LA CASAS, CUERO Y CAICEDO, SAN GABRIEL ENTRE LA ISLA Y AV. 10 DE AGOSTO, GASPAR DE CARVAJAL ENTRE CUERO Y CAICEDO Y AV. MARIANA DE JESÚS, ULLOA ENTRE LAS CASAS Y SAN GABRIEL; PARQUE LA ISLA, PARQUE ITALIA, HUMBERTO ALBORNOZ, CRISTO REDENTOR, CALLE ATACAMES Y ANTONIO DE HERRERA, SANTA CLARA DE MILÁN, BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DESDE JUAN ACEVEDO.
LA FLORESTA
LA FLORESTA, CALLE MADRID ENTRE REDONDEL DE LA FLORESTA Y 12 DE OCTUBRE, LA MARISCAL, CALLES WILSON, FOCH, LIZARDO GARCÍA Y BAQUERIZO MORENO ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 6 DE DICIEMBRE; AV. LA CORUÑA ENTRE EL REDONDEL DE LA FLORESTA Y REDONDEL 12 DE OCTUBRE, PLAZA LINCOLN, HOTEL QUITO, AV. GONZALEZ SUAREZ; AV. DE LOS CONQUISTADORES, RAFAEL LEÓN LARREA, CELIA ZALDUMBIDE, GUAPULO.
ANDALUCÍA
LA FLORIDA, AV. DE LA PRENSA ENTRE CRISTÓBAL SANDOVAL Y GONZALO GALLO, CALLES JOSÉ HERBOSO, FERNANDO DÁVALOS Y HOMERO SALAS; PINTEX, AV. DE LA PRENSA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE AV. DEL MAESTRO Y JORGE PIEDRA; ANDALUCÍA, SAN CARLOS, SAN PEDRO CLAVER, PARQUE INGLÉS, CALLE HERNÁN CORTÉS, LA MACHALA DESDE LA CARLOS V HASTA ÁNGEL LUDEÑA.
SAN PABLO
ALMA LOJANA, JARDÍN DEL VALLE, LAS ORQUIDEAS.
NUEVA CUMBAYÁ
CEBOLLAR, CUMBAYA CABECERA, EMPRESA ELECTRICA, JACARANDA, LA COMARCA, MIRAVALLE, MIRAVALLE (AMANZ), ICHIMBIA, BELLAVISTA, STA.LUCIA (URB.); AUQUI CHICO, COL. ALEMAN, COL. DE MEDICOS, JARDIN DEL ESTE, LA CATOLICA, LA FLORENCIA, LUMBISI, S.FRANCIS PINSHA, S.FRANCISCO TANDA, S.JOSE, S.JUAN, S.JUAN ALTO, S.PATRICIO; CONGRESO NACIONAL, GUAYRALOMA, S.FCO DE TANDA, S.PED INCHAPICHO, S.VICENTE TANDA, TACURI, VALLE DE NAYON.
DIEZ NUEVA
UNIVERSIDAD ANDINA, EPN ESFOT, LA VICENTINA, SAN PABLO, CONCENTRACIÓN DEPORTIVA DE PICHINCHA, COLISEO RUMIÑAHUI, URB. LAS ORQUÍDEAS; AV. COLÓN ENTRE PLAZA ARTÍGAS Y DIEGO DE ALMAGRO, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE LUIS CORDERO Y LA NIÑA, CAMPUS UDLA, CALLES LA COLINA, SAN JAVIER Y PLACIDO CAAMAÑO.
EUGENIO ESPEJO
CHILLOGALLO (SECTOR OCCIDENTAL DESDE LA AMBROSIO ACOSTA), 25 DE DICIEMBRE, SAN MATEO, LA INDEPENDENCIA, CRISTALINA, SANTA CLARA, CALLE CARLOS FREILE DESDE EL PARQUE MATOVELLE, 10 DE MAYO, SANTA ROSA DE CHILLOGALLO, SAN LUIS DE CHILLOGALLO, CALLE JULIÁN ESTRELLA; CHILLOGALLO (SECTOR ORIENTAL DESDE LA JOAQUÍN ÁLVAREZ), CIUDADELA IBARRA, LA DELICIA, CALLE CARLOS FREILE DESDE EL PARQUE MATOVELLE HASTA LA FRANCISCO LÓPEZ, PARQUE CENTRAL CHILLOGALLO; CALLE EMILIO UZCÁTEGUI, AV. RUMICHACA ÑAN DESDE GUAYANAY ÑAN HASTA LA ECUATORIANA, COOPERATIVA DEL EJÉRCITO NACIONAL, PUEBLO SOLO PUEBLO, AV. QUITUMBE ÑAN ENTRE GUAYANAY ÑAN HASTA QUILLA ÑAN; LA ECUATORIANA, TURUBAMBA DE MONJAS, CALLE CAMILO OREJUELA, CALLE 17 DE MAYO, CAMAL METROPOLITANO; QUITUMBE (CALLE ERNERTO ALBÁN, CALLE C Y CALLE D ENTRE CALLE 10 Y JORGE SALVADOR LARA); ALREDEDORES DE LAS COCHERAS DEL METRO.
EL OBRAJE
MACHACHI (SECTOR DEL POLIDEPORTIVO, CALLES JAIME ROLDÓS AGUILERA) PANAMERICANA (LADO ORIENTAL) ENTRE INGRESO AL OBRAJE HASTA LA ENTRADA AL CHAUPI;; PANAMERICANA DESDE LA ENTRADA AL CHAUPI HASTA LA DOLOROSA; PANAMERICANA (LADO ORIENTAL) ENTRE INGRESO AL OBRAJE HASTA LA ENTRADA AL CHAUPI, ALOASÍ, ALOAG, VÍA ALOAG-SANTO DOMINGO HASTA EL SECTOR DE SAN IGNACIO, LA MOYA, EL CHAUPI; LA REMONTA, PANAMERICANA DESDE EL OBELISCO HASTA EL INTERCAMBIADOR DE LA MERCED, LA MERCED, TAMBILLO VIEJO, MIRAFLORES ALTO Y BAJO, AYAHURCO.
De 14:00 a 16:00
GUALO
SAN MIGUEL DE AMAGASI, BELLA AURORA, EL EDÉN, HOSPITAL SOLCA, EL CARMÉN ALTO, CALLES DE LAS CAMELIAS, DE LAS ANONAS, DE LOS CHOLANES; SAN ISIDRO DEL INCA, BUENOS AIRES, LA CAMPIÑA DEL INCA, CALLE DE LOS NOGALES ENTRE ELOY ALFARO Y PASAJE LOS ARBOLITOS, CALLE DE LOS GUAYACANES; LLANO GRANDE, SIMÓN BOLÍVAR (LADO ORIENTAL) ENTRE MANUEL BENÍTEZ Y EL PORTAL, PANAMERICANA NORTE (LADO SUR) ENTRE EL PORTAL Y EL PUENTE DE CALDERÓN (9 DE AGOSTO); LLANO CHICO, MARANTHA, TINALLO, CENTRO DE CALDERÓN, BONANZA, SAN JUAN LOMA, CALLES 17 DE SEPTIEMBRE, Y CALLE CARAPUNGO; LA LIBERTAD, GUALO, LA DOLOROSA, ALVAROPAMBA, SANTA ANA DE COCOTOG, JESÚS DEL GRAN PODER, SAN JOSÉ DE COCOTOG, ZAMBIZA, NAYÓN; EL PORTAL, SIMÓN BOLÍVAR (LADO OCCIDENTAL) ENTRE MANUEL BENÍTEZ Y EL PORTAL, LA BOTA, CARMÉN BAJO, BELLA AURORA, LA DELICIA.
RÍO COCA
URB. 6 DE DICIEMBRE, EL INCA, JIPIJAPA, ISLA PINZÓN, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE GASPAR DE VILLAROEL Y RÍO COCA; CONDOMINIOS EL INCA, ISLA MARCHENA, LA UDLA, LAS BROMELIAS, AV. DE LOS GRANADOS ENTRE 6 DE DICIEMBRE Y ELOY ALFARO, MONTESERRÍN, CALLE DE LOS NARANJOS, DE LAS ALONDRAS; PÍO VALDIVIEZO, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO ORIENTAL) ENTRE RÍO COCA Y PÍO VALDIVIEZO, AV. EL INCA ENTRE AMAZONAS E ISLA SEYMUR, AV. GALO PLAZA (LADO ORIENTAL) ENTRE REDONDEL DEL LABRADOR Y JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE; COCA COLA, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO ORIENTAL) ENTRE RÍO COCA Y EL INCA; SAN JOSÉ DEL INCA, CALLE DE LOS VIÑEDOS, JOAQUÍN SUMAITA, DAMMER 1, EL MORLÁN, CALLE DE LOS GUABOS; CALLES ISLA GENOVESA, ISLA FERNANDINA, ISLA SANTA FE ENTRE RÍO COCA E ISLA FLOREANA, AV. LOS SHIRIS ENTRE RÍO COCA Y JOSÉ CORREA, CENTRAL TÉCNICO Y MARÍA EUFRASIA.
CRISTIANÍA
CARCELÉN ALTO, CALLE JUAN DE SELIS ENTRE ANTONIO DE CASTILLO Y GALO PLAZA, IASA, AV. GALO PLAZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE ANANSAYAS E INTERCAMBIADOR DE CARCELÉN, CARCELÉN ALTO, CALLE VICENTE DUQUE, GENERAL MOTORS OMNIBUS, COMITÉ DEL PUEBLO, AV. ELOY ALFARO (LADO ORIENTAL) ENTRE DE LOS FRESNOS Y DE LOS EUCALIPTOS, CALLE FRANCISCO DE LA TORRE Y AV. JORGE GARCÉS, AV. ELOY ALFARO (LADO ORIENTAL) ENTRE DE LAS AVELLANAS Y N74C, CALLE CAPRI, EL PORTAL DE CAPRI, COLEGIO PLANETA AZUL, CARRETAS, VALLE MONTE REAL, SAN ANDRÉS, CALLE JAVIER ESPINOZA, CONJUNTOS CAMINOS DE LOS EUCALIPTOS, YAMBALSANTA LUCIA BAJA, WILSON MONJE, PARKENOR, TERMINAL CARCELÉN, CALLE BARTOLOMÉ SÁNCHEZ.
SANTA ROSA
CUTUGLAHUA, SAN MIGUEL, EL TAMBO, SAN FRANCISCO, FLORENCIA, AYMESA, SAN TA ISABEL,; SANTA ROSA ALTA Y BAJA, CUATRO ESQUINAS DEL BELÉN, EL BEÉN, LA JOYA, SAN JUAN DE TURUBAMBA, PARQUE INDUSTRIAL, CALLE S60, EL CISNE, NUEVO AMANECER, SANTO DOMINGO DE CUTUGLAHUA, SAN ANTONIO, SANGUANCHI, LOURDES, MIRADOR DE CUTUGLAHUA, MUSHUK KAWSAY, PLAN VICTORIA, SULTANA DE LOS ANDES, PAQUISHA, EL MIRADOR, BALCONES DEL SUR, SANTO TOMÁS; CONJUNTO RESIDENCIAL LA ARCADIA, VALENCIA I Y II Y SAN FELIPE; AV. PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO ORIENTAL) ENTRE S40C Y S64D, IDEAL ALAMBREC.
POMASQUI
CALDERÓN (CALLE PROGRESO Y UNIÓN, CALLE VICENTE ROCAFUERTE) , SAN JOSÉ DE MORÁN, AV. CACHA, CALLE DE LA VIÑAS,POMASQUI, CIUDAD DOS HEMISFERIOS, POFASA, NUESTRA SEÑORA DEL ÁRBOL, CONJUNTO LAGUNA AZUL, LA CAMPIÑA, CEMEXPO, AV. MANUEL CÓRDOVA GALARZA (LADO ORIENTAL) ENTRE EL REDONDEL DEL CONDADO Y LA 13 DE JUNIO, SAN JOSÉ DE MORÁN, SANTA CLARA ALTO, SAN JUÁN DE CALDERÓN, BELLO HORIZONTE, MADRIGAL, LOS PINOS, CUSHIGERA, LOT. SAN VICENTE, BELLAVISTA, LADERAS SAN FRANCISCO, MARIANITAS, COLINAS DE BELLAVISTA, CIUDAD BICENTENARIO, FUERZAS UNIDAD, JULIO ZABALA, SANTA CLARA DE POMASQUI.
De 16:00 a 18:00
CHIMBACALLE
EL CAMAL, CHIRIYACU, FERROVIARIA BAJA, FERROVIARIA MEDIA, ALREDEDORES COLEGIO TARQUI, DOSCIENTAS COSAS, SANTA ANA, AV. RODRIGO DE CHÁVEZ ENTRE LA 5 DE JUNIO Y REDONDEL DE LA VILLAFLORA, AV. JAIME DEL CASTILLO, CHIIMBACALLE, FORESTAL ALTA, FORESTAL BAJA, FORESTAL MEDIA, CALLES MUISNE Y CHICÁN.
GRANDA CENTENO
GRANDA CENTENO, VOZ DE LOS ANDES, AV. GRANDA CENTENO, CALLE JUÁN JOSÉ VILLALENGUA, LA Y, AV. 10 DE AGOSTO (LADO OCCIDENTAL) ENTRE NACIONES UNIDAS Y AMÉRICA LA MAÑOSCA ENTRE MIRANDA Y AMÉRICA, RUMIPAMBA CALLES VASCO DE CONTRERAS Y MANUELA SANZ, ALREDEDORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BORJA 3, LA MAÑOSCA ENTRE MIRANDA Y OCCIDENTAL, JARDINES DE IÑAQUITO, UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS, URB. QUITO TENIS, CALLES ALONSO TORRES Y LOS CABILDOS (ENTRE ALMONEDAS Y LOS COMICIOS).
COTOCOLLAO
SAN ENRIQUE VELASCO, MENA DEL HIERRO, EL CONDADO, URB. EL CONDADO, CALLE JUAN PROCEL, CALLE RÍO YANACONA, AV. MARISCAL SUCRE (LADO NORTE) ENTRE EL PUENTE DE LA MACHALA Y REDONDEL DEL CONDADO, AV. MANUEL CORDOVA GALARZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE EL REDONDEL DEL CONDADO Y HOSTERÍA ALEMANA, MARESA, SAN LUIS BAJO, 27 DE JULIO, PUSUQUÍ, SEÑOR DEL ÁRBOL, SANTA TERESITA, SANTA CLARA, SAN JOSÉ, GRANILANDIA, ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA, PUSUQUÍ CHICO, ESCUELA MILITAR ELOY ALFARO, ATUCUCHO, BELLAVISTA, BELLAVISTA ALTA, SANTA ANITA, SANTA MARÍA DE COTOCOLLAO, RUMILOMA, SANTA ROSA DE SINGUNA, TIWINZA, PISULÍ, LA LEGARDA DESDE BUENA AVENTURA AGUILERA HASTA SANTA MARÍA, CALLE TANDAYAPA, PABLO ESTEBAN YEROVÍ, VÍA A NONO, SAN CARLOS, RUMIÑAHUI, DAMMER, COLEGIO AERONAÚTICO, CÉSAR BORJA LAVAYERI, CALLE PEDRO DE ALVARADO, CALLE RIGOBERTO HEREDIA, CALLE NAZARETH Y AV. DEL MAESTRO, CALLE JOAQUÍN DE ARTETA, AV. REAL AUDIENCIA ENTRE NAZARETH Y HUMBERTO MARÍN, AV. GALO PLAZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE NAZARETH E ISAAC ALBENIZ, MUNICIPIO LA DELICIA, ESTADIO DE LA LIGA, CONDADO SHOPPING, PONCIANO, CALLE CUICOCHA, AV. JOHN F. KENNEDY, EL FUNDADOR, LA ALBORADA, ECORUTA VÍA A NONO (RÍO TULIPE), EL RANCHO ALTO, HUGO ALEMÁN FIERRO, SAN PATRICIO DE LA PRIMAVERA, LA PLANADA, COLINAS DEL NORTE, PRADOS DEL CONDADO, COTOCOLLAO, LA DELICIA, DIVINO NIÑO, ALHAMBRA, UNIVERSIDAD INDOAMERICA, PARQUE SODIRO, VILLAS DEL ROSARIO, CALLE HUACHI, CALLE SABANILLA, CALLE DE LOS CEDROS Y NAZACOTA PUENTO, 23 JUNIO BARRIO, LOYOLA, SAN JOSÉ DEL CONDADO, QUITO TENNIS Y GOLF CLUB, PRADOS DEL CONDADO, SAN JOSÉ DE CANGAHUA, JAIME ROLDOS, LAS TENERIAS, CATZUQUI, CONSEJO PROVINCIAL, SAN FRANCISCO DE RUMIHURCO.
EPICLACHIMA
MERCADO MAYORISTA, AV. TENIENTE HUGO ORTIZ DESDE LA AJAVÍ HASTA EL REDONDEL DE LA MORÁN VALVERDE, EDESA, TURUBAMBA, SOLANDA SECTOR 4, SOLANDA SECTOR 3 GUAJALÓ, MAYORISTA DE NEGOCIOS ANDINOS, UNIÓN POPULAR, PLYWOOD, AYMESA, CALLE QUIMIAG,PINTURAS CONDOR, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO OCCIDENTAL) ENTRE GUANAZAN Y LAS LAJAS, MANGLARALTO ENTRE QUIMIAG Y PLYWOOD, SANTA ROSA DE ARGELIA, ARGELIA BAJA, LUCHA DE LOS POBRES, SAN CRISTOBAL, PUEBLO UNIDO, ASISTENCIA SOCIAL, VALLE DEL SUR, SAN MARTÍN, LUCHA DE LOS POBRES ALTA, GUAJALÓ, QUICENTRO SUR, PARQUE LAS CUADRAS, PLAZA QUITUMBE, PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DEL SUR, CIUDAD QUITUMBE, MUYULLACTA, QUILLALLACTA, AV. CONDOR ÑAN, TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE, AV. AMARU ÑAN, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO ORIENTAL) ENTRE GUANAZAN Y EL PUENTE DE GUAJALÓ, ARGELIA, ARGELIA BAJA, ARGELIA INTERMEDIA Y ARGELIA ALTA, SAN BARTOLO, CUARTEL EPICLACHIMA, SECTOR DE LAS ANTENAS, LA FORESTAL ALTA, HIERBA BUENA 2, ORIENTE QUITEÑO, MIRAVALLE, CAMINO DE LOS INCAS, SAN MIGUEL DE CHACHAS.
LA CAROLINA
BATÁN BAJO, PLAZA SÁN MATÍN, CALLES FRANCISCO ANDRADE MARÍN, JUAN SEVERINO, ANTONIO NAVARRO, JUAN BOUSSINGAULT, JIMENEZ DE LA ESPADA, MANUEL BARRETO, AV. ELOY ALFARO ENTRE REPUBLICA Y SHIRYSLA CAROLINA, LA REPUBLICA Y AMAZONAS, BATAN BAJO, LA PAZ, CALLE ALEXANDE VON HUMBOLT, WHYMPER, PAÚL RIVET, LA PRADERA, AV. DE LA REPUBLICA ENTRE EL JARDÍN Y DIEGO DE ALMAGRO, CENTRO COMERCIAL EL JARDÍN, PARQUE LA CAROLINA (JARDÍN BOTÁNICO).
ALANGASÍ
SAN FRANCISCO DE ALPAHUMA, SANTA TERESA DE PINTAG, SECTOR CUSHING, CASHAPAMBA, SAN FRANCISCO DE JIJÓN, LOS CHILLOS, SELVA ALEGRE, CARLOS GAVILANEZ, LUZ DE AMÉRICA, SAN FERNANDO, SANTA ROSA, LORETO, LA LIBERTAD, IASA 1 ESPE, LA MOCA, RUMIPAMBA, TANIPAMBA, SAN ELIAS, EL BATÁN, EL ROSARIO, CHACHI, SA JUAN TOLA, TOLA CHICA, SAN ISIDRO, TONTOLAG, EL MARCO, EL CENTRO DE PINTAG, SAN ALFONSO, PINANTURA, CANTERAS DEL ANTISANA, UBILLAS, EL INGA, VÍA SANGOLQUÍ - PIFO (LADO SUR) ENTRE LA BETANIA HASTA EL RELLENO SANITARIO EL INGA.
SAN RAFAEL
MIRASIERRA, SAN PEDRO DEL TINGO, SAN JOSÉ DEL TINGO, ANGAMARCA, SAN JUAN LOMA, SAN MARCOS, SAN FRANCISCO DE BAÑOS, CURIQUINQUE, LA MERCED, BELLAVISTA, SARAHURCO, MANZANAPUGRO, FLORIDA, PALMERAS, CASACHUPA, AV. GENERAL RUMIÑAHUI (LADO NORTE) ENTRE ISLA GENOVESA Y EL SAN LUIS, SAN LUIS SHOPPING, LA ESPE AV. GENERAL RUMIÑAHUI (LADO NORTE) ENTRE ISLA GENOVESA Y EL SAN LUIS, SAN LUIS SHOPPING, LA ESPE, PLAYA CHICA, BETANIA, USHIMANA, JERUSALÉN, CHINCHILOMA, ALANGASÍ CENTRO, CENTRO DE SANGOLQUÍ AV. LUIS CORDERO, CALLE LEOPOLDO MERCADO, LA COLINA, SAN RAFAEL, AV. ILALÓ ENTRE BOCATOMA Y RÍO PITA, AV. GENERAL ENRIQUEZ ENTRE ILALÓ Y RIVER MALL, CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA TERRESTRE, SAN PEDRO DE TABOADA, CAPELO, LA ARMENIA, SAN VIRGILIO, GUANGOPOLO, LA TOGLLA, SORIALOMA, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL, RUMILOMA, AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LADO ORIENTAL) ENTRE PUENTE 5 Y PUENTE 2, CALLES CHARLES DARWIN, SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR, COMERCIALIZADORA HAL ROB CIA.LTDA., ESPARTA-NAZIONALE S.A., IMPORTADORA DE TELAS Y ROPA REINATEX S.A ., NUÑEZ TERAN ENRIQUE JORGE, PRODUCTOS INNOVADORES PROALMEX CIA. LTDA ., PROJECTLAB S A, VEGA SERRANO HUGO WILSON.
NUEVO AEROPUERTO
SANTA ROSA, GUAMBI, TABABELA, SAN JOSÉ DE PUEMBO, CHAUPI MOLINO, SAN JOSÉ OYAMBARILLO, SAN JOSÉ DE LA ISLA, OYAMBARO, CALLE MANUEL BURBANO (LADO ORIENTAL) ENTRE 10 DE AGOSTO HASTA CHAUPI MOLINO, CALLE CARLOS ANDRADE MARÍN (CENTRO DE PUEMBO), CALLE MARÍA DEL CARMÉN ARIZALA.
INGA BAJO
EL BELÉN, ITULCACHI, LA COCHA.
LOS BANCOS
ANOPO, BUENOS AIRES, CARTAGENA, EL PARAISO, EL PORVENIR, GUALEA, GUALEA CRUZ, GUAYABILLA INGAPI, LA ARMENIA, LA DELICIA, LA VICTORIA, MASHPI, MIRAFLORES, NANEGALITO, PACHIJAL, PACTO, PACTOLOMA, PALUPE, PARAGUAS, S.JOSE DE BELLAV., S.JOSE DE GALOS, SAHUANGAL, SAN JOSE, SAN VICENTE, STA. ELENA, STA. TERESITA, TANDAYAPA, TULIPE, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CABECERA CANTONAL, RIO BLANCO, 3 DE JULIO, 23 DE JULIOY, AMANECER CAMPESINO, LA FLORIDA, EL TESORO, NUEVA ESPERANZA, CORAZON LOJANO, SAN PEDRO DE LAUREL, SAN MARTIN, SAN BERNABE, SAN VICENTE, EL SALAZAR, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CABECERA CANTONA, SAN PABLO DE MILPE, SAN JOSE DE MILPE, SAN JOSE DE SALOYA, SAN FRANCISCO DE PACHIJAL, MILER, SAN VICENTE DE ANDOAS, LOS LAURELES, PACHIJAL, SAN JOSE DE MASHPI, MONTE OLIVO, GUAYABILLAS, TORTUGO, SALTO DEL TIGRE, SALCEDO LINDO, SANTA ROSA DE NARANJAL, UNIDOS VENCEREMOS, EL CISNE, CELICA, LA INDUSTRIAL, BONAZA, PEDRO VICENTE MALDONADO, SIMON BOLIVAR, SANTA MARIANITA, SAN FRANCISCO DE SILANCHE, PUEBLO NUEVO, NUEVOS HORIZONTES, CAÑAVERAL, BOSQUE DE ORO, OCCIDENTAL, EL TESORO, LA MADGALENA, NUEVO ECUADOR, QUINCE DE MAYO.
La Empresa Eléctrica de Quito señaló que estos horarios y sectores están sujetos a cambios establecidos por CENACE, que dependerán del perfil de carga a nivel nacional.
¿Hasta cuándo?
Las autoridades del Gobierno han anunciado que los cortes de luz, que empezaron el 27 de octubre, solo se suspenderán para las fiestas de Navidad y Fin de Año, ya que el sector eléctrico atraviesa una situación crítica.