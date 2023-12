Continúa la desgracia, falleció madre de los infantes asesinados en el Guasmo Sur (Guayaquil)

La desgracia sigue atacando a una familia del Guasmo Sur, Guayaquil. La noche de este lunes 11 de diciembre ocurrió un atentado contra una vivienda, donde dos infantes fallecieron producto de las detonaciones de armas de fuego. Asimismo, su madre, quien intentó protegerlos, terminó en terapia intensiva.

[ “Los sicarios se equivocaron”: Policía confirmó que el asesinato de los cuatro niños en el Guasmo Sur fue por error ]

Lastimosamente, este jueves 14 de diciembre se confirmó el deceso de la fémina. Rosa murió la noche anterior en las instalaciones de un hospital de Guayaquil, lugar donde batallaba por seguir con vida.

FUE SUFICIENTE. YA AHORA SÍ AUTORIDADES.. ¡CON TODO! ¡SIN PENA Y MIRAMIENTO! SE METEN CON NUESTROS NIÑOS YA NO HAY VUELTA ATRÁS. 4 NIÑOS, 4 NIÑOS fueron asesinados en la Coop. Guayas y Quil del Guasmo Sur. Aparentemente los criminales se habrían confundido de vivienda. Sujetos… pic.twitter.com/EW0ALU03oz — Luis Antonio Ruiz (@luisantonio_r) December 12, 2023

La mujer 24 años estaba con pronostico reservados al recibir siete impactos de bala. “No pudo resistir, lamentablemente nos informaron que falleció, ahora estará con sus hijitos en el cielo. Ella no hubiese podido soportar tanto dolor, quizás por eso Dios se la llevó, después de la intervención que le hicieron el martes quedó muy delicada”, contó un familiar a diario Extra.

Cuatro niños asesinados

Sujetos armados irrumpieron en una vivienda en la que permanecían los pequeños junto a sus padres. Los maleantes dispararon por la ventana contra la familia.

#Guayaquil

Pese a todos los esfuerzos se confirmó el deceso de la madre de 24 años que estaba embarazada y fue víctima de un ataque armado en dónde también fallecieron sus 4 hijos menores de edad , este hecho ocurrió en el Guasmo Sur y hasta el momento no hay personas detenidas pic.twitter.com/ggxuFri3N1 — Minuto & Medio (@MinMedio) December 14, 2023

Cuatro infante, de entre 5 meses y 7 años, murieron en el lugar. El único sobreviviente de la familia fue el padre, quien fue traslado a una casa de salud después que una bala rozara su humanidad.

“Solo espero que Dios haga su obra, que me la salve porque ella es la única que me queda ahorita”, relató el hombre días atrás sin saber que su amada no ganaría esta batalla a la muerte.

“Mi esposa recibió siete disparos, dos en el abdomen, dos en el brazo izquierdo, tres cerca de la ingle”, comentó el hombre al diario Expreso. El último mensaje que recibió de su esposa fue que cuide a sus hijos sin saber que estaban muertos.