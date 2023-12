Caso Metástasis: Así fue la detención de Wilman Terán, presidente de la Judicatura por delincuencia organizada

Durante la madrugada de este jueves 14 de diciembre, la Fiscalía General ejecutó el mega operativo llamado “Metástasis” como parte de una investigación por delincuencia organizada en casos relacionados con narcotráfico y corrupción. Dentro de las detención estuvo el presidente de la Judicatura, Wilman Terán.

La Fiscalía y Policía Nacional lograron la detención del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán en su domicilio donde se le encontró como indicios dinero en efectivo. También del general en servicio pasivo, Pablo Ramírez, quien fue jefe de Inteligencia en el gobierno de Lasso y dirigió el SNAI.

#CasoMetástasis - #Pichincha | #FiscalíaEc ejecuta una orden de detención contra Wilman T., presidente del @CJudicatura, en el marco de una investigación por presunta #delincuenciaorganizada. En el allanamiento a su vivienda se levantan indicios, como dinero en efectivo. pic.twitter.com/M4LIEfljz0 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 14, 2023

Este caso se desprende de una investigación tras la muerte de Leandro Norero e involucra a funcionarios públicos y bandas criminales. En los más de 75 allanamientos simultáneos en 7 provincias participan más de 900 personas. Hasta esta hora, 29 personas –entre jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios y otros involucrados– han sido detenidas en el operativo ejecutado y también se han realizado 75 allanamientos entre dependencias públicas y en domicilios.

Personal de Fiscalía levantó indicios en la Unidad de Flagrancia, en Santo Domingo, y en un despacho fiscal. En Santo Domingo de los Tsáchilas, se allanó el domicilio de Víctor Hugo A., fiscal de Soluciones Rápidas y encargado de flagrantes. El funcionario había sido destituido por error inexcusable; sin embargo, fue restituido en el cargo.

Wilman Terán tenía fuerte olor a licor:

Terán fue trasladado a la Unidad de Flagrancias como parte de las investigaciones. Aclaró que su detención se hizo con el objetivo de que comparezca a una audiencia. “Estoy retenido e incomunicado, no tengo mi teléfono celular”, además, llegó detenido con fuerte olor a licor.

Dijo que no presenció los allanamientos, lo cual es una violación a los derechos. Rechaza lo realizado por Fiscalía esta madrugada y “nada debo, nada temo”. A las 05:59, dijo que desconoce las razones de la detención. “Solamente una letra que dice sicariato y detención. Me hacen firmar un documento en el cual se me notifica y no se me incluye, da a conocer (los motivos)”.