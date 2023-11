Verónica Abad desmiente acusaciones sobre gasto de dinero, comprarse carros y querer más puestos en la posesión presidencial

En una rueda de prensa convocada por Verónica Abad, la Vicepresidenta, habló de su relación con Daniel Noboa y aceptó ir a Tel Aviv como “colaboradora para la paz” entre Israel y Palestina. Además aclaró rumores que han circulado en redes sociales.

Empezó enfatizando que desde el inicio de la campaña política ha recibido un ataque continuo por sus adversario políticos y fue nombrando cada declaración sobre ella desmintiéndola.

El distanciamiento es evidente entre el binomio presidencial por lo que Abad invitó a Noboa a sentarse para conversar aunque no estén de acuerdo en varios temas.

¿Tiene una agenda diferente?

Empezó aclarando que ella no tiene una agenda distinta o diferente, “hago lo que Ecuador necesita que se haga”, dijo ante los cuestionamientos por no haber estado presente en Olón para recibir los resultados o en el almuerzo de la posesión, ni estar en la foto oficial. “No es cierto que lo rechacé, me hubiese encantado ser parte de tales eventos, pero no fui invitada ni mi equipo de trabajo”.

¿Pidió la mitad de puestos para la posesión presidencial?

Esto sobre las declaraciones de exasambleista Esteban Torres. “Escuchándolo ha mentido diciendo que yo he pedido la mitad de las entradas para posesión, es falso. De lo que me correspondía bajo normativa y ley como binomio, de los 1.5000 espacios apenas se me asignaron 9 y tengo la documentación avalada”.

¿Compró autos con los fondos de la campaña?

Explicó que ahora ha iniciado una nueva campaña de desprestigio hacia ella. “Un claro ejemplo muestra la cuenta en Instagram de un denominado Andy Machado que mienten como que he cogido fondos de campaña y ahora tengo autos nuevos, que a mi familia le he puesto autos nuevos, etc”.

Información que ha desmentido. “Vamos a aclarar, los fondos que recibe el partido de Daniel Noboa lo hace a los medios publicitarios directamente controlados por su responsable económica, no por mí. Yo no he recibido dinero ni de Noboa en mi campaña, ni del CNE y si existen más hipótesis de esa calumnia van a tener que sustentar ante la Fiscalia porque ya materialicé esa calumnia que se ha hecho en eco a otros personajes y medios digitales”, dijo Abad agregando que pedirá a las autoridades que inicien el debido proceso para que quede como precedente que no se puede jugar con la honrra de las personas.