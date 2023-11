Verónica Abad acepta ir a Tel Aviv como “colaboradora para la paz” entre Israel y Palestina, y habla de su relación con Daniel Noboa

Hace tiempo se ha evidenciado un distanciamiento entre el presidente Daniel Noboa y su binomio, Verónica Abad. Finalmente, la Vicepresidenta rompió el silencio y aclaró rumores que circulaban en redes, aceptó la misión encomendada por el primer mandatario, pero también lo invitó a sentarse para dialogar.

Además, mencionó que ante los cuestionamientos por no estar presente en el recibimiento de los resultados en Olón, en el almuerzo tras la posesión presidencial y en la foto oficial fue porque no estuvo invitada, ni ella ni su equipo de trabajo.

Sobre la misón a Tel Aviv para promover la paz entre Israel y Palestina

Daniel Noboa encargó el pasado viernes como funciones para su Vicepresidenta que sea “colaboradora para la paz” entre Israel y Palestina, una misión que deberá cumplir desde la Embajada de Ecuador en Tel Aviv.

“Esta decisión representa un hito histórico, que marca un precedente sobre el significativo compromiso de Ecuador con la paz internacional y subraya nuestra determinación para promover la estabilidad en una región afectada por conflictos prolongado”, aseguró en un comunicado la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

Ante esto Abad aceptó la orden de Noboa. Luego de citar a Virgilio con la frase “no cederás ante el mal, actúa”, la vicepresidenta dijo.

“Señor presidente, en estos últimos días hemos estado trabajando en nuestro plan de trabajo para cumplir el decreto 27 que nos envía a ser colaboradora para la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina. Es importante dejar claro y bajo el siguiente contexto que si Estados Unidos con el poder político que tiene y los millones que ha inyectado en el conflicto bélico para buscar esa paz no ha tenido éxito en el mismo. La tarea encomendada es un gran reto para el país, sin embargo los ecuatorianos nos hemos caracterizados por nuestra fortaleza y resiliencia (...) Así que esto es una plataforma para dejar el nombre de nuestro país en alto”.

Por dichos motivos aceptó la misión encomendada y por el “beneficio del pueblo y garantizar la estabilidad constitucional para que en un mal dado acuerdo político no se me interponga un abandono de cargo como lo están pretendiendo al no cumplir con esta delegación, solicité en horas de la mañana toda la información para cumplir estas delegaciones a las diferentes instituciones”.

También pidió a Daniel Noboa que ordene al cuerpo ministerial todo su apoyo ya que el éxito de su gestión será el de todo el Ecuador.

Finalmente invitó al Presidente a dialogar. “Conversemos como dos políticos responsables, puede que jamás estamos de acuerdo en varios temas como acordar con quienes han llevado a la país a la oscuridad, puede que que no esté de acuerdo con quienes buscan la impunidad y la injusticia y que nunca me sentaría a negociar con ellos, pero si usted ha decidido acordar con ellos sepa que ejerceré mi libertad de elegir, obedecer al pueblo que nos entregó el mandato y si lo tengo que hacer desde Tel Aviv o Shushufindi siempre estará conmigo la coherencia de seguir luchando por servir a los que más lo necesitan”.