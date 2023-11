Madre de Abigail Supliguicha: “Yo tenía la esperanza de encontrarla viva”

El caso de Abigail Supliguicha ha conmocionado a Cuenca y al Ecuador. Se conoció que horas después de la captura y prisión preventiva de Segundo C., sospechoso de su desaparición se realizó el hallazgo de un cuerpo femenino en Azogues, en el sector de Ayancay.

La joven de 19 años era estudiante de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca y oriunda de Orellana. Abigail salió de su domicilio a las 14:30 del 8 de octubre de 2023, pero no retornó. Su enamorado y familiares intentaron localizarla sin obtener respuesta, por lo que el 10 de octubre denunciaron la desaparición en Fiscalía.

Urgente: Esta tarde fue localizado un cadáver de sexo femenino en el sector #Ayancay, del cantón #Azogues. La Fiscalía de Azuay coordina diligencias para su identificación y determinar si se trata de Abigail Supliguicha, quien despareció el 8 de octubre de 2023. Vía:CrónicaCuenca pic.twitter.com/W92xzjnbhw — Christian Sánchez Mendieta (@Sanchezmendieta) November 16, 2023

Una de las primeras diligencias fue el levantamiento de información de cámaras de video vigilancias, que permitieron obtener imágenes en las que se observa que la joven se dirigió al parque Abdón Calderón, donde se encontró con Segundo Federico C.

#Cuenca|| ¡Abigail 38 días desaparecida! Si reconoce a este ciudadano informe a la Policía o al 9 1 1. pic.twitter.com/Y2xERKU8Nl — PRENSA Virtual (@PRENSAVirtual_) November 15, 2023

Desde allí caminaron hasta la Terminal Terrestre de Cuenca, donde abordaron un bus que cumple la ruta Cuenca-Azogues; sin embargo, ninguno de los dos llegó a este cantón. Por esta razón se presume que se bajaron del transporte durante el trayecto.

Declaraciones de la madre de Abigail

Las autoridades no se han pronunciado oficialmente, pero la madre de Abigail, Karol Carchi, confirmó la muerte de su hija a quien tenía la esperanza de encontrarla viva. En un video de Wilo Prado, la mujer expresó su dolor y pide justicia.

“Siempre conversábamos con ella. Imagínese venir a encontrarla, si no fuera porque me difundieron esa foto, yo tenía la esperanza de encontrarla viva, de volver a abrazar a mi hija, pero ahora ya no puedo”, dijo la mujer entre lágrimas.

Dice que son de escasos recursos y mandó a su hija a Cuenca para que tenga un mejor futuro estudiando en la universidad y obtener más oportunidades.

“Yo mandé a mi hija para que se supere aquí, que sea alguien en la vida. Los anhelos de ella eran viajar por todo el mundo, pero siempre conjuntamente con nosotros, pero mire me dan la noticia que mi hija desapareció el 8 de octubre, yo justo vengo el 10, llegué el 11 de noviembre. Nadie sabía nada. Ahora que tenemos a ese señor, por favor, les suplico ya no lo dejen salir porque hoy fue mi hija Ruth Abigail, mañana quien sabe”, dijo la madre dolida tras perder de esa manera a su pequeña.

Un detenido por el caso de Abigail Supliguicha

La Fiscalía formuló cargos contra Segundo Federico C. por su presunta participación en el delito de desaparición involuntaria.

Un análisis de reporte telefónico evidenció que el 11 de octubre se introdujo un chip registrado a nombre de Segundo Federico C. en el celular que pertenecía a Abigail S.

Tras la difusión de las imágenes en las que se aparece la víctima junto al ahora procesado, el 15 de noviembre, moradores de la parroquia Sayausí reportaron en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) que el procesado reside en una vivienda del sector.

Lo agentes acudieron a verificar y localizaron al ahora procesado en una tienda, ubicada cerca de la vivienda donde fue detenido.

Durante el allanamiento a la habitación de Segundo Federico C., se incautaron como evidencias prendas de vestir con similares características a las que él usaba el día de la desaparición de la joven.