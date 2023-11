¡En lágrimas! Presentadora María Grazzia Acosta renuncia a Teleamazonas después de 12 años

La presentadora de noticias del canal Teleamazonas, María Grazzia Acosta, sorprendió a su audiencia al finalizar el noticiero central 24 horas, al anunciar que era su último día en ‘el lindo canal’, después de 12 años. La reconocida periodista no pudo contener las lágrimas.

“Quiero decirles gracias a ustedes y gracias a esta mi casa Teleamazonas. Hoy me despido después de 12 años haciendo lo que García Márquez dijo sin equivocarse, la profesión más bonita del mundo. Han sido 12 años de marcar en principios y valores”, empezó diciendo la presentadora pero en ese momento no pudo contener las lágrimas y se le quebró su voz en el discurso.

Entre las razones por las que abandona el canal, Acosta indicó que se deben a su formación académica y sus objetivos profesionales. “Esto hace que me lleven por otros rumbos para cumplir mis metas”. “La decisión no fue fácil, pero también me despido con alegría por haber sido parte de sus vidas”, dijo entre lágrimas María Grazzia y en el fondo se escuchaban aplausos de sus compañeros.

“Es momento de dar paso a nuevos retos, nuevas oportunidades y para todo aquello para lo que me he preparado académica y profesionalmente”, indicó la periodista e indicó en sus redes sociales que pronto conocerán más detalles de lo que hará en esta nueva etapa de su vida.

Sus compañeros se volcaron a las redes sociales para enviarle lo mejor de los éxitos y buenos augurios.

Todavía no se conoce quién será el reemplazo de la periodista de Teleamazonas.