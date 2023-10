¡10 centavos más! Pasaje de buses urbanos en Guayaquil cuesta 40 centavos desde hoy

La Federación de Transportistas Urbanos de Guayaquil (FETUG) anunció durante la noche del domingo 29 de octubre un aumento en el costo del transporte público, con un aumento de 10 centavos de dólar.

Ahora la nueva tarifa es de 40 centavos de dólar a partir del 30 de octubre. Esto, pese a que no han recibido autorización de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Esta determinación se ha tomado como una medida preventiva ante la ausencia de respuesta por parte de la Autoridad Municipal con respecto a una solicitud presentada por la federación y se mantendrá mientras esperan el análisis técnico del Municipio para para incrementar oficialmente el valor de la tarifa.

Los transportistas mencionan que una resolución judicial emitida el 5 de junio de 2023 dispone al Municipio de Guayaquil la revisión de la tarifa, pero que eso no se ha cumplido. Así lo dieron a conocer en sus redes sociales.

pic.twitter.com/qrUVIUVXrh — Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (@fetug_) October 30, 2023

El gremio indicó que la tarifa no se ha revisado desde hace 20 años y que durante ese tiempo han trabajado a pérdida. “No queremos paralizar el servicio, pero estamos camino a ello si no se incrementa la tarifa. Es preferible un aumento de USD 0,10 a no tener ningún servicio de transporte público”, dice el comunicado.

ATM no autoriza el alza de pasaje:

Durante la mañana de este lunes, la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) emitió un nuevo comunicado en el que aclara que no existe autorización en Guayaquil para el incremento del pasaje. Además, aseguraron que el pasaje se mantiene en USD 0,30 para el público en general y en USD 0,15 para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Los buses climatizados tienen una tarifa de USD 0,35