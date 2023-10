Fernando del Rincón habla sobre el asesinato de Fernando Villavicencio en el contexto de las elecciones en Ecuador.

Este domingo 15 de octubre de 2023, el Ecuador elegirá a un nuevo presidente de la República. Fernando del Rincón, reconocido periodista de la CNN, viajó hasta el país para cubrir los comicios. Además, habló de uno de los hechos que conmocionó al país en este contexto electoral: el asesinato del candidato Fernando Villavincencio.

“No puedes jugar con los tiempos electorales cuando lo que se está buscando es justicia. Cuando la justicia lo que está buscando es el asesinato de un candidato a la Presidencia, un candidato que además venía creciendo en las encuestas. Un Fernando Villavicencio que muy posiblemente habría llegado a la segunda vuelta. Esto es gravísimo lo que está pasando”, expresó del Rincón en una entrevista para Teleamazonas.

Asimismo, agregó: “el tema de Fernando Villavicencio explotó en su momento. Hoy se ha venido minimizando. Esto marca la historia del Ecuador, como la marcó en Colombia, como la marcó en México con Luis Donaldo Colosio, y tenemos que entender, ¿qué más puede trastocar que el asesinato de un candidato?”.

“Y si encima de eso, le niegas justicia a él, a sus electores, no hay nada más trastocado de una elección que eso, y retener información que traiga a la justicia, pues me parece un error completo. Tiene que haber una independencia completa. La elección es una cosa y la justicia es otra. No podemos manejar de acuerdo a los tiempos”.

— Fernando del Rincón