Fernando del Rincón está en Ecuador y señaló cuál es el eje central de estas elecciones

El reconocido periodista de CNN, Fernando del Rincón, llegó a Ecuador para cubrir los resultados de la segunda vuelta de las elecciones anticipadas 2023. El presentador del programa “Conclusiones” señaló cuál es el eje central en estos comicios que se dará este domingo 15 de octubre de 2023.

“Es una elección atípica de entrada, estamos hablando de unas elecciones anticipadas resultado de una muerte cruzada con Guillermo Lasso, una elección bañada de sangre, el asesinato de un candidato a la Presidencia, Fernando Villavicencio”, señaló del Rincón en una entrevista para Teleamazonas.

Asimismo, enfatizó en que: “hay un índice de 5 000 muertes violentas en lo que va del año, el tema seguridad es el eje central. Hay mucho otros temas por supuesto, pero el eje de seguridad es uno de los principales”.

Narcotráfico internacional: ‘es lo que hoy tiene aterrado a los ecuatorianos’

De igual manera, indicó que de acuerdo a las propuesta presentadas por los candidatos para la segunda vuelta en estas elecciones, “no van a solucionar” los problemas que genera el narcotráfico internacional en Ecuador:

“Aquí hay una dimensión que no se ha definido concreta y correctamente, estamos hablando de narcotráfico internacional. Lo que hay hoy en el Ecuador y lo hemos visto y lo hemos identificado, lo ha dicho el mismo gobierno con fuentes oficiales, tienen metidos a narcotraficantes de carteles mexicanos, de Colombia, posiblemente de Venezuela”. — Fernando del Rincón

“Ya no se trata de un tema de inseguridad local, delincuencia común, asalto a mano armada, asalto a transeúntes, estás hablando de bandas transnacionales. La aproximación que están haciendo respecto al tema de seguridad a mí me parece, desde la perspectiva que tengo de mi México, me parece que se están quedando cortos. Veo los debates, veo las propuestas, y no va a solucionar el problema del narcotráfico internacional, que es lo que hoy tiene aterrado a los ecuatorianos”, agregó.