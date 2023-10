Capturan a Francis W. presunto autor del femicidio de Madelen Olivares, en Quevedo.

El dolor y la consternación es grande para quienes para los familiares y alegados de Madelen Olivares, quien se convirtió otra víctima más de femicidio en Ecuador. Habitaba en las calles Bolivia y Colombia, del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. La Policía Nacional informó que este miércoles 11 de octubre fue capturado el presunto autor del crimen.

Su suegro fue quien halló el cuerpo sin vida de Olivares sobre una cama, al interior de su vivienda. El hallazgo lo hizo a las 13:00 de este lunes 9 de octubre, cuando ingresó al inmueble para visitarla.

Pese a que avisó a sus familiares y allegados, nada pudieron hacer. Según medio locales, fueron los paramédicos del Cuerpo de Bomberos quienes confirmaron el deceso de Madelen, una joven que a través de redes sociales posteaba fotografías junto a su hija.

Según los moradores del sector, el principal sospechoso de la muerte de Madelen Olivares es su esposo, Francis W., a quien vieron ingresar a la propiedad en horas de la madrugada.

Además, dieron a conocer a la Policía Nacional que pese a que no escucharon nada, lo vieron salir al mediodía de este lunes sin levantar ninguna sospecha.

El cuerpo de Madelen Olivares fue llevado hasta la morgue de Quevedo donde se realizó la respectiva autopsia, para que se determinen las posibles causas de su deceso.

En redes sociales, Deysi Moreira, familiar de Madelen Olivares, compartió en una publicación la fotografía de la víctima, junto a quien es el principal implicado en el femicido, pidiendo justicia. En el ‘post’ de Instagram expresó lo siguiente:

“Ayúdenme a que lo que le hicieron a mi hermana no quede en la impunidad. Hago un llamado a todas esas mujeres luchadoras, madres solteras y guerreras a difundir el rostro del que le arrebató la vida a mi hermana. Hoy por ella para que se haga justicia, mañana por ustedes. No le deseamos a nadie este dolor tan inmenso de no saber explicarle a la hija de 9 años, como su propio padre mató a su mamita”.