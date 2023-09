“Me hicieron pasar un muy mal rato en el aeropuerto de Guayaquil”: Jaime Bayly relató lo que le sucedió en su visita al país

“Me hicieron pasar un muy mal rato en el aeropuerto de Guayaquil”. Así arrancó su video el escritor y periodista peruano, Jaime Bayly, al contar su experiencia en su entrada y salida del Ecuador la semana pasada, a propósito de su participación en la Feria del Libro realizada en el Puerto Principal. En el evento presentó su más reciente novela, ‘Los genios’.

La tarde de ayer colgó un video en su canal de YouTube en el que, durante 16 minutos, relata su desagradable experiencia en la terminal aérea, sobre todo al momento de dejar el país.

“Pensé sinceramente que me iban a detener. La situación fue absolutamente surrealista, rocambolesca”.

Bayly llegó a Guayaquil el jueves pasado, alrededor de la media noche. Presentó su pasaporte de ciudadano estadounidense, ya que tiene dos nacionalidades. Sin embargo, el funcionario de migración que lo atendió le hizo “preguntas completamente inesperadas”.

Le consultó cuándo fue la última vez que visitó Guayaquil, si para esa ocasión entró a territorio ecuatoriano con su pasaporte estadounidense, cuál es su estado civil, el propósito de la visita, si venía a vender libros, dónde se alojaría y cuándo dejaría Ecuador.

A esas interrogantes, Bayly respondió que no recordaba con exactitud la fecha, pero dijo que probablemente habría sido hace 20 años. También mencionó que desde hace tiempo dejó de usar el pasaporte peruano, que lo invitaron a la Feria del Libro para dar una charla.

“El agente era sorprendentemente receloso, preguntón y hasta hostil (...) Finalmente, selló mi pasaporte. Bienvenido al Ecuador. Pensé, no tiene la menor importancia, seguramente a él le apareció en el sistema que yo era peruano y ahora soy estadounidense y por eso me hizo algunas preguntas, un tanto insólitas”

Bayly y su salida de Guayaquil

Señaló que lo “peor estaba por ocurrir”, tres días después. Ocurrió el domingo por la mañana. En esta oportunidad con una funcionaria de migración, antes de abordar el avión de partida. Describió a la mujer con adjetivos despectivos, dijo que “tenía cara de mala, de villana, tenía cara de película de terror” y hasta se refirió a su aspecto físico de forma ofensiva.

Bayly le entregó su pasaporte y ella procedió a hacerle preguntas, como con qué pasaporte entró. Respondió que con el estadounidense y la funcionaria le indicó que el sistema aparece que ingresó con pasaporte peruano, por tanto, no podía salir del país. “Acá en Ecuador no admitimos la doble nacionalidad”, según le dijo la señorita.

“Ella le tomaba fotos a mi pasaporte. Con su celular le tomaba fotos a mi pasaporte y se lo mandaba a alguien. Yo dije, estoy frito, me han tendido una emboscada, no me van a dejar salir”, narró y recordó que en un momento la funcionaria hasta le preguntó si fue al país para hablar de política.

Pensó que se trataba de problemas, que sería detenido por represalias del Gobierno con él por sus cuestionamientos al desempeño. Tras varios minutos, la situación en el aeropuerto finalmente se solucionó.

“Fue horrible y lo quiero contar. Lo quiero denunciar porque solo hay dos interpretaciones. Una, la benévola, es que el agente a mi llegada y la otra agente Chucky, a mi salida, eran un par de incompetentes. La malévola es que me hicieron pasar un mal rato, deliberadamente, a propósito, en venganza por mis críticas al Gobierno de Lasso y de su ministro Cucalón. Yo creo en la segunda. Yo creo que no fue una casualidad, ni una torpeza, ni una negligencia”, comentó Bayly.