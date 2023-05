Jaime Bayly se confesó y habló del cómo inició su bisexualidad y cómo fue su primera vez con un hombre

No importan cuantos años pasen, está demostrado que Jaime Bayly nunca dejará de sorprender al mundo, ya sea por sus polémicas entrevistas, como también por las historias que guarda a nivel de su vida personal.

El presentador peruano reconocido de manera internacional por su tajante y acusiva manera de hablar a la hora de abordar a los personajes más influyentes que han sido parte de su programa, esta vez dejó de lado el guión televisivo y puso sobre la mesa temas más controversiales de los que jamás había hablado.

Fue durante una entrevista para la revista ´Semana´ que Bayly habló de cómo inició uno de los capítulos que le ha atraído muchas miradas de interés y de interrogantes sobre sus hombros por parte de los medios; su bisexualidad. El periodista contó entre muchas cosas cómo fue su primera vez con un hombre.

“Me encantó. Después de eso, pude consumar mejor con mujeres”, afirmó Bayly a SEMANA con relación a su primera experiencia con alguien de su mismo sexo, al mismo tiempo explicó lo que a su juicio representa el sexo masculino. “Yo siempre he creído, perdona la franqueza, que la dotación genital masculina es una república independiente, es una zona franca, tiene su propia constitución, sus propias leyes, su propia Policía, no te obedece, da golpes de Estado. Entonces, tú le dices: levántate, yo soy aquí el dueño, y no te obedece. Esa zona de tu cuerpo es ingobernable desde el punto de vista racional. Es sublevada, golpista, hace lo que quiere contigo, se levanta cuando quiere y duerme cuando quiere. Entonces, esto fue lo que me llevó la bisexualidad”, agregó.

Sin embargo, como es de conocimiento público, Jaime Bayly terminó decantandose por el género femenino y actualmente comparte su vida con Silvia Nuñez, decisión que también detalló para el citado medio. “Soy siempre alguien que está buscando algo mejor. Como cuando escribo una novela. Cuando tuve un amante hombre decía sí, pero estar con una mujer también tiene una poesía, una belleza, una delicadeza. Entonces, me ha pasado una cosa curiosa. Cuando estoy con un hombre, yo no soy el hombre. Soy la mujer. Y cuando estoy con una mujer, a mí me gusta ser un hombre. Y así vivo. Y mi esposa me ama así, fíjate, qué suerte tengo. Y yo, desde que nos hemos casado, ya no he necesitado hacer esta vida de paqueque. Ya no. Ya estoy tranquilo”.

¿De dónde viene su inclinación?

De acuerdo a lo que reveló el peruano, esta mirada hacia el otro género habría comenzado en su niñez producto de un trauma, el cual asegura sigue siendo un acto de rebeldía para su padre. “Me pegaba de una manera que tal vez luego tuvo que ver con mi bisexualidad. ¿Sabe cómo me pegaba? Me hacía ponerme de espaldas a él, me bajaba los pantalones, los calzoncillos, se sacaba el cinturón, la correa, y me golpeaba en las nalgas, con la hebilla. Era tremendo. De ese trauma nunca me pude recuperar. Todo lo que hice en mi vida adulta, esto que estoy haciendo ahora mismo, es para joder a mi padre”.