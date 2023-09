¿Quién es Héctor Guerrero Flores, líder del Tren de Aragua que se fugó de la cárcel de Venezuela?

Venezuela confirmó que Héctor Guerrero Flores, alias el ‘Niño guerrero’, líder de la banda criminal Tren de Aragua, se fugó la cárcel de Torocó, ubicada en Caracas y que fue intervenida el miércoles 20 de septiembre con la finalidad de desmantelar esta y otras bandas que hay en dicho reclusorio.

⚠️ #ATENCIÓN || Los órganos de seguridad ciudadana buscan a Héctor Guerrero; alias “El Niño Guerrero”, por su participación en múltiples delitos contra las personas y terrorismo. pic.twitter.com/wZqHA6buhb — MPPRIJP (@MijpVzla) September 23, 2023

El ‘niño guerrero’ es catalogado como uno de los hombres más peligrosos de Venezuela debido a que su grupo de crimen organizado alcanza varios países de América Latina. De esta forma, hasta el momento no hay información oficial sobre el paradero del cabecilla, solo especulaciones que apuntan a que habría logrado escapar del recinto antes de la redada o que habría salido en libertad hace un tiempo.

Tras conocerse esta situación, países como Colombia y Perú han reforzado sus fronteras y tomado medidas para evitar el ingreso del cabecilla en sus territorios.

A sus 39 años tiene un gran historial delictivo:

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, nació en Maracay, capital del estado de Aragua. Se cree que hoy tiene 39 años.

Según informa la BBC, su historial delictivo comienza en el 2000, de acuerdo con informes públicos del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

En el 2005, fue acusado de disparar contra un policía que luego falleció.

En el 2010, fue capturado y llevado hasta la prisión de Torocón, por los delitos de tráfico de drogas, homicidio y robo.

Sin embargo, en 2012 escapó de la prisión y continuó con la delincuencia hasta convertirse en uno de los hombres más buscados de Venezuela. En 2013 fue recapturado y llevado nuevamente a la prisión de Torocón.

En 2018 fue condenado a 17 años de cárcel por los delitos de homicidio, tráfico de drogas, usurpación de identidad y ocultamiento de armas de guerra, entre otras imputaciones.

Desde la cárcel de Torocón logró implementar un poderío con el Tren de Aragua, ampliando sus fuentes de ingresos a través de un portafolio de al menos 20 delitos, que incluyen extorsión, secuestro, robo, estafa, minería ilegal del oro y contrabando de chatarra, así como homicidios y sicariatos, narcotráfico y lavado de dinero, trata de personas, tráfico de migrantes y la venta de armas a otros grupos criminales de la región.

“Es difícil saber cuál es su apariencia actual”

Por otro lado, Luis Izquiel, abogado penalista y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela, en una entrevista con la BBC, indica que hay muy pocas fotos de él, ya que la gente que entraba a Tocorón no podía hacerlo con cámaras porque él no aceptaba ningún tipo de aparición pública. “De hecho, es difícil saber cuál es su apariencia actual porque no hay fotografías recientes. Eso lo ayuda a pasar desapercibido”, agregó.

“Esta es una situación muy grave, primero por su alta peligrosidad, pero segundo porque no atañe solo a Venezuela. Todos los países latinoamericanos deben prender su alerta”, concluye.