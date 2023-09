"Me cortaron la cara": Mujer fue brutalmente asaltada en La Concepción, norte de Quito (Captura de pantalla)

Una pareja de hombres agredieron brutalmente a una mujer con la intención de robarle. Esto sucedió en el sector de La Concepción, norte de Quito. Una cámara de seguridad captó el momento.

Las imágenes muestran a dos hombres movilizándose a bordo de una motocicleta. En ese momento interceptan a la mujer que estaba caminando a su lugar de trabajo. Sin embargo, tras verse sorprendida por los sujetos, intentó correr, pero uno de los hombres comenzó a golpearla y la tiró al suelo.

Con una arma blanca, el mismo sujeto amedrentó a la mujer para internar robarle sus pertenencias.

En una entrevista con Teleamazonas, la mujer contó cómo sucedieron los hechos. “Yo intenté correr porque ya supe que me van a robar y uno de ellos se bajó y me interceptó con el cuchillo. Ellos desde un principio intentaron acuchillarme, ahí es cuando me botaron al piso”, añadió.

El video muestra a los sujetos agrediendo a la mujer en varias ocasiones. Luego de unos segundos, familiares salieron a socorrerla y eso hizo que los delincuentes huyan del lugar.

“Uno de ellos me cortó en la cara como para aturdirme porque me sangró bastante la nariz y me empezaron a patear”, relató la víctima al medio citado. ç

La mujer sufrió heridas en todo su cuerpo y rostro y se encuentra recuperándose en una casa de salud. Recibió puntadas en su frente.