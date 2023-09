Así es como puedes identificar un billete marcado con tinta después de un intento de robo

El Banco Central del Ecuador acaba de informar por medio de sus canales oficiales, como debes identificar a un billete manchado con tinta después de un intento de robo.

El sistema antirrobo expulsa una tinta especial en los billetes que hace que pierdan su valor. La tinta es permanente y se puede quitar con ninguna sustancia, así que deja un rastro notorio porque mancha gran parte del billete.

Además, la tinta que mancha al billete también facilita el rastreo y la identificación de las personas responsables del delito. Asobanca y el Banco Central piden a los ciudadanos no recibir los billetes manchados o entintados, pues no tienen ningún valor y no se pueden utilizar como método de pago.

Te contamos las características que tienen los billetes entintados después de un intento de robo en cajeros automáticos.



Recuerda #NoAceptesBilletesEntintados ya que son fruto de un delito y no serán aceptados en el BCE o en las entidades financieras. pic.twitter.com/sjwBhc1brB — Banco Central del Ecuador (@BancoCentral_Ec) June 29, 2022

La organización pide que, si ves uno de estos billetes, informes a las autoridades sobre su origen. Así lo puedes identificar:

Tiene manchas visibles que parten desde los bordes hacia el centro del billete.

La tinta es permanente y no sale con nada.

El color de la tinta es violeta, verde, azul, rojo o negro.

