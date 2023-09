“Es una angustia e impotencia no saber nada de él”: se cumplen 30 días de la desaparición de Lenin Márquez en Quito

Este lunes 4 de septiembre de 2023 se cumplen 30 días de la desaparición de Lenin Josué Márquez Montero, quien desayunó por última vez junto a sus familiares el pasado 5 de agosto. Como todos los fines de semana, salió de su casa para hacer deporte y no volvió.

Se presume que el último lugar donde tomó un bus fue en el Puente Tres, en la Autopista General Rumiñahui. Asimismo, ocho días después de la desaparición, un ciudadano aseguró a las autoridades que vio a Lenin haciendo deporte en el parque La Carolina, hasta las 16h00.

[ -Lea También: ¡Ayudemos a encontrar a Lenin Márquez! Familiares presumen que su último paradero fue en el parque La Carolina, en Quito ]

Sin embargo, Mariana Montero, su madre, aseguró a Metro Ecuador que las únicas cámaras de seguridad que captaron a Lenin fueron las del sector, cuando el joven de 26 años salió de su casa.

“El problema más importante es que no tenemos cámaras donde verificar la hora en que mi hijo estuvo en el Puente Tres, si se embarcó en un bus... No sabemos porque no hay cámaras que puedan respaldar la información de adonde se va”, cuenta Montero.

Lenin Márquez despareció el pasado 5 de agosto en Quito. Imagen: cortesía/ Fiscalía General del Estado

Respecto a las demás pistas, como su teléfono celular, la madre de Lenin aseguró que las autoridades se encuentran a cargo del dispositivo y que se mantiene en reserva, para no entorpecer la investigación que busca dar con el paradero de Lenin Márquez.

“Solo Dios sabe donde está Lenin... Yo solo pido que si alguien lo tiene, por favor, compadézcanse de nosotros”, pide la madre del joven desaparecido.

Mariana Montero aseguró que la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED) y la Fiscalía General del Estado están trabajando y recopilando pistas para acelerar la búsqueda.

Fotografía completa de Lenin Márquez. Imagen: cortesía

Lo que pide es que las autoridades municipales puedan colocar cámaras en más lugares de la ciudad, ya que esa es una ayuda para localizar a ciudadanos que se encuentran desaparecidos.

“Hay madres que están así como yo, por como está la inseguridad, la delincuencia... Recalco nuevamente, es una angustia e impotencia no saber nada de él y repito, si alguien tiene a Lenin, por Dios, devuélvanlo a casa”, pide Montero.

¿Cómo puedo identifica a Lenin Márquez?

Lenin Josué Márquez Montero es un chico de 26 años, con una altura de 1,67, tiene su piel trigueña, tiene cabello lacio y negro y sus ojos son cafés. Él es un chico muy reservado, según la descripción de sus familiares.

Cuando salió de su casa estaba vestido con un calentador de color blanco y negro, y una mochila gris con un ‘spalding’ de basquet al interior.