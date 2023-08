¡Ayudemos a encontrar a Lenin Márquez! Familiares presumen que su último paradero fue en el parque La Carolina, en Quito

Lenin Josué Márquez Montero se levantó el pasado 5 de agosto y desayunó junto con toda su familia. Luego, aproximadamente a la 08h45, salió de su casa y esa fue la última vez que sus allegados lo volvieron a ver. Han pasado poco más de dos días y el joven continúa desaparecido. Presumen que llegó al parque La Carolina, ubicado en el norte Quito, debido a que acostumbraba a jugar básquetbol.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (DINASED) informaron que se reportó el hecho desde el sector del Puente 3, en la Autopista General Rumiñahui.

“Si conoces sobre la ubicación de Lenin Josué Márquez Montero, comunícate de inmediato con las autoridades. Fue reportado como desaparecido el 5 de agosto de 2023 en el sector del puente 3 de la Autopista General Rumiñahui”, indicaron vía Twitter las instituciones.

Metro Ecuador converso con Mariana Montero, madre de Lenin, quien dio a conocer que el joven de 26 años cuando salió de su casa estaba vestido con un calentador de color blanco y negro, una mochila gris con un ‘spalding’ de basquet al interior.

“Hemos pedido ayuda para revisar las cámaras del sector con el apoyo de la Policía, para rastrear y ver a qué horas el pasó por determinares lugares, esos son los trámites que estamos haciendo al momento. Hemos puesto la denuncia en DINASED”, indicó Montero.

Asimismo, dio a conocer que las personas han estado colaborando en las redes sociales, han pedido ayuda a todas las personas que son cercanas y conocen a Lenin, pero lamentablemente hasta la fecha no se ha dado con su paradero.

Lenin Márquez desapareció el pasado 5 de agosto de 2023. Imagen: Cortesía

“Todos en casa estamos desesperados, porque Lenin es un chico de una altura de 1,67, tiene su piel trigueña, tiene cabello lacio y negro y sus ojos son cafés. Él es un chico muy reservado, lamentablemente no llevaba su celular, no le gustaba llevarlo a la calle y no tenemos la contraseña para ver cuál fue su último contacto”, agregó.

Los familiares presumen que Lenin Márquez llegó al parque La Carolina, debido a que acostumbraba a hacer deporte ahí; pese a ello, se desconocen más pistas de donde podría estar.

La DINASED dio a conocer a este diario que las investigaciones continúan. Su madre y allegados piden la colaboración de la ciudadanía para poder encontrarlo.