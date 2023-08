Intento de amotinamiento desató el incendio en el centro de detención Virgilio Guerrero

El Centro de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero, que se ubica en el norte de Quito, registra un grave incendio en sus instalaciones durante la tarde de este jueves 31 de agosto del 2023. El ECU 911 indicó que a las 13:08 ingresó la alerta en las calles Isaac Albéniz y Manuel Lizarzaburo.

Sin embargo, el SNAI indicó que se trató de un intento de amotinamiento en el centro.

“Aproximadamente a las 12:00, un grupo de adolescentes incendiaron colchones, ante lo cual las autoridades del Centro tomaron acciones para salvaguardar la integridad de los adolescentes e inmediatamente se comunicaron con instituciones como Policía Nacional, ECU 911 y el Cuerpo de Bomberos, para controlar el incendio y evitar la propagación del mismo”, indicó la entidad.

Videos aficionados muestran un flagelo de magnitudes considerables. Una gran columna de humo se levanta desde el sector. Efectivos del Cuerpo de Bomberos ya se encuentran en el sitio atendiendo la emergencia.

El ECU 911 informó que la av. Galo Plaza e Isaac Albéniz y las calles: El Morlan, Wolfgang Morazat y Manuel Lizarzaburo se encuentran cerradas al paso vehicular. Además de las calles Samuel Fritz y el Inca.

— AMTQuito (@AMT_Quito) August 31, 2023

La usuaria Verónica Barreiras @vero_barreiros colgó otro video donde indica que el incendio ha avanzado rápidamente y se puede ver que el techo está totalmente destrozado en tan solo pocos minutos. “Empezó de golpe. No me hubiera dado cuenta si no escuchaba como golpes. Se sigue expandiendo. Es terrorífico”, escribió.