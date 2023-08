Se quema el Centro de detención de menores Virgilio Guerrero, norte de Quito

Un gran incendio estructural se registra en el Centro de detención de menores de edad, Virgilio Guerrero. El ECU 911 indicó que a las 13:08 ingresó la alerta en las calles Isaac Albéniz y Manuel Lizarzaburo.

En redes sociales han colgado videos de la magnitud del fuego que está devorando las instalaciones del centro. Una gran nube de humo de puede divisar desde diferentes partes de la capital. La Policía Nacional ni el SNAI se han pronunciado al respecto.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos ya se encuentran en el sitio atendiendo la emergencia.

El ECU 911 informó que la av. Galo Plaza e Isaac Albéniz y las calles: El Morlan, Wolfgang Morazat y Manuel Lizarzaburo se encuentran cerradas al paso vehicular. Además de las calles Samuel Fritz y el Inca.

@BomberosQuito terrible! Es en el Virgilio Guerrero pic.twitter.com/21WeKM6FSu — María Verónica 美林 💜💜 (@Vero_Barreiros) August 31, 2023

Se quema el Virgilio Guerrero pic.twitter.com/XV9KliRDcN — Jorge Tipán (@JTipanB) August 31, 2023

Sin embargo, la usuaria Verónica Barreiras @vero_barreiros colgó otro video donde indica que el incendio ha avanzado rápidamente y se puede ver que el techo está totalmente destrozado en tan solo pocos minutos. “Empezó de golpe. No me hubiera dado cuenta si no escuchaba como golpes. Se sigue expandiendo. Es terrorífico”, escribió.

Empezó de golpe. No me hubiera dado cuenta si no escuchaba como golpes. Se sigue expandiendo. Es terrorífico. #VirgilioGuerrero. pic.twitter.com/ZxBdeXUgRI — María Verónica 美林 💜💜 (@Vero_Barreiros) August 31, 2023

NOTICIA EN DESARROLLO...