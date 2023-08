“Si me faltó darle amor, que me perdone”, declaró el padre de uno de los cinco desaparecidos en México Metro Ecuador

La noticia de la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno en México ha dado la vuelta al mundo por las desgarradoras imágenes donde se muestra la tortura que sufrieron por parte de unos sujetos todavía sin identificar.

CNN logró recolectar las declaraciones de uno de los padres de los desaparecidos, “Si me faltó darle amor, que me perdone”. La hermana de otro de los secuestrados indicó entre lágrimas a los medios de comunicación que, “Ya no podemos más, pasan los días, las horas y no nos confirman algo concreto”.

Esta es la cronología de la desaparición de los jóvenes en Lagos de Moreno

El viernes 11 de agosto desaparecieron los jóvenes y las autoridades de Jalisco indicaron que iban a bordo de dos vehículos y se dirigían a encontrarse con un sexto amigo; sin embargo, nunca llegaron con él.

Una de las primeras versiones era que los desaparecidos se encontraban en los alrededores de la feria de la localidad y que Diego Alberto Lara Santoyo, se comunicó con su familia para decir que iba de regreso a casa.

Pasaron los días y el domingo realizaron la respectiva denuncia con tal de que las autoridades puedan localizar a los jóvenes. El lunes se realizaron manifestaciones ya que las primeras versiones descartaban violencia contra los jóvenes.

Este martes encuentran un auto con presuntos restos de los jóvenes y se atribuye ataque al crimen organizado. Cerca de la zona se aseguró una finca que, entre otras cosas, tenía armas, drogas y placas de vehículos con reporte de robo. Dicho inmueble podría relacionarse con las víctimas. La Fiscalía de Jalisco dijo que pedirá ayuda a las autoridades federales para esclarecer el caso, ya que “puede existir participación de grupos criminales, parte del delito de delincuencia organizada”.

Por el momento las autoridades no han declarado más información acerca de si los jóvenes se encuentran vivos o muertos.