Una policía al estilo Call of Duty, usuarios criticaron propuesta de Jan Topic

Jan Topic sorprendió este martes 15 de agosto con la presentación de cómo sería los nuevos vehículos y equipación de la Policía Nacional para el 2024 si llega a ganar los comicios de este presente año, los cuales tendrán su primera vuelta este 20 de agosto.

“El estado de alerta en el que vivimos nos empuja a fortalecer los activos que protegen a los ecuatorianos. En mi plan de Gobierno reforzaremos el equipamiento policial”, tachó. Los uniformes contarían con alta resistencia, máxima protección balística, cámaras, pantallas personal para revisión, dotación letal (calibre 9 y 5,56 mm), armamento no letal.

Asimismo, los patrulleros tendrían con blindaje tipo 4, torretas, sistema de inteligencia artificial, redes neuronales para lectura de placas, sistema GPS, uso de drones. Finalmente, añadió que se repontenciará el ECU 911.

Reacciones

Por supuesto, esta propuesta tomó por sorpresa a los ciudadanos por el avance gigante que tendría en relación a los suministros que actualmente poseen. No obstante, muchos no tardaron en hacer memes o incluso plantear varias dudas de cómo lograrán financiar este proyecto (no fue respondido).

Ante la duda de si es factible esta revolución, Topic indicó que su determinación es real. Ratificó que la inteligencia será una parte fundamental para enfrentar a la delincuencia donde se combinarán tecnologías y estrategias.

Asimismo se refirió a la posibilidad de estandarizar los uniformes dentro de las instituciones encargadas de seguridad. “Implantaremos medidas necesarias para asegurar la legitimidad de nuestra fuerza policial”, tachó vía Twtter.

Como era de esperarse, no faltaron los usuarios que acotaron que en primera instancia debe hacerse un estudio y depuración de la institución para identificar a los miembros que también colaboran con grupos delincuenciales.

De igual manera, los memes que compararon el mal estado físico de algunos servidores policiales no tardaron; Topic con este reciente anunció ratifica el hecho que combatiendo la inseguridad se solucionará las problemáticas que atraviesa el país lo cual enfatizó en el debate presidencial.