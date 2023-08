Esta fue la última frase que le pudo dedicar Fernando Villavicencio a su hija antes de fallecer

La hija del excandidato Fernando Villavicencio, recientemente señaló a los medios de comunicación la última vez que pudieron estar juntos y cuáles fueron las palabras que pudo dedicar a su familia antes de fallecer.

Según el video que ha publicado la cuenta de TikTok de @nomadadigital06, se puede observar a su hija señalando las últimas palabras que tuvo la familia antes del fallecimiento del excandidato, “La última vez que lo vi fue hace una semana, que vine a Quito para verle y le hicimos masajes de pies con mi hermana. Me acuerdo que nunca e había visto tan feliz en la vida y luego le dijimos, ¿cómo te sientes tú?, a lo que se sentó en su silla y se le llenaron los ojos de lágrimas”.

“Nos dijo solo estoy aprendiendo que yo soy más de lo que pensaba, entonces me deja una enseñanza de vida que a todos los comparto que todos somos mucho más de lo que pensamos y somos más fuertes y podemos más de lo que pensamos. Si nos juntamos, pienso que podemos cambiar el mundo entre todos”, fueron las duras palabras que indicó a distintos medios de comunicación.

Estas no serían las únicas declaraciones que brindó la hija de Fernando Villavicencio.

“Mi papi se puso toda la corrupción de un país encima y eso es lo que pasa cuando estás solo en la lucha. Pero, yo veo que no está solo. Que hay muchas personas hermosas acompañándole.

Les quiero aclarar que no existe ningún secuestro. Les pido a los medios que verifiquen las partes ha sido muy doloroso y que todos quieren despedirse de él y va hacer así. Es un tema de horas.

Primeras declaraciones de la hija de Fernando Villavicencio. Hizo una petición a los medios de comunicación



Video: API pic.twitter.com/j7T5yqRtux — Metro Ecuador (@MetroEcuador) August 11, 2023

Hay peligro para la familia y no se puede hacer una exposición tan grande. Les pido que corroboren. Le voy a pedir a la esposa de mi papá que haga un comunicado

Entiendan que ella está muy sensible, no logra procesar lo que pasa. No hay ningún secuestro, mi papito está allá arriba.

Vamos a hacer una bonita ceremonia entre todos. El espíritu está vivo dentro de nosotros, Fernando vive y que verán su legado. En unos años verán lo que haremos sus hijos”, comentó a los medios presentes.

“Si yo muero quiero que tengas el ejemplo de lo que es seguir tu sueño”, fueron las palabras que lanzó Villavicencio a su hija. Que mi papito no haya muerto en vano, que sea una semilla para todos nos unamos como Patria.