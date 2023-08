Las primeras palabras de la hija de Fernando Villavicencio, la frase que le dijo su padre en vida

En la sala de Velación Memorial, ubicada en la Río Coca y Eloy Alfaro, la familia y cercanos del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio están despidiéndose del cuerpo del político asesinado el miércoles 09 de agosto.

[ Una imagen de un amor eterno, la fotografía con la que recordó su esposa a Fernando Villavicencio ]

En esta ocasión, una de sus hijas se pronunció ante los medios de comunicación. En primera instancia agradeció la presencia de gente “hermosa” que lo acompaña en este dolor y sigue los pasos de lucha de su padre.

A la par, tachó que existe un orden para que sus cercanos puedan despedirse de Villavicencio debido al peligro que corre la familia. Asimismo, recordó las palabras que siempre le dijo el también periodista.

Hija de Fernando Villavicencio API/JUAN RUIZ CÓNDOR (JUAN RUIZ CONDOR)

Declaraciones

“Mi papi se puso toda la corrupción de un país encima y eso es lo que pasa cuando estás solo en la lucha. Pero, yo veo que no está solo. Que hay muchas personas hermosas acompañándole.

Les quiero aclarar que no existe ningún secuestro. Les pido a los medios que verifiquen las partes ha sido muy doloroso y que todos quieren despedirse de él y va hacer así. Es un tema de horas.

Hay peligro para la familia y no se puede hacer una exposición tan grande. Les pido que corroboren. Le voy a pedir a la esposa de mi papá que haga un comunicado

Entiendan que ella está muy sensible, no logra procesar lo que pasa. No hay ningún secuestro, mi papito está allá arriba.

Vamos a hacer una bonita ceremonia entre todos. El espíritu está vivo dentro de nosotros, Fernando vive y que verán su legado. En unos años verán lo que haremos sus hijos”, comentó a los medios presentes.

“Si yo muero quiero que tengas el ejemplo de lo que es seguir tu sueño”, fueron las palabras que lanzó Villavicencio a su hija. Que mi papito no haya muerto en vano, que sea una semilla para todos nos únamos como Patria.