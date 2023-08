Joven influencer se despide tras ser diagnosticado con cáncer por 11 veces: “Ya no tengo opciones”

“El cáncer ha vuelto campeones y creo que es mi momento de partir”, fueron las palabras del influencer mexicano Emilio Betancourt, cuando publicó un emotivo video en su cuenta de TikTok a modo de despedida, tras ser diagnosticado de cáncer por undécima vez.

El joven de 25 años, ya ha superado la enfermedad en 10 ocasiones. “En mis conferencias a veces me gusta bromear diciendo que tengo más victorias que el Canelo (Álvarez) —boxeador mexicano—, sin embargo, en esta ocasión, he agotado todas mis opciones de tratamiento y ya no tengo opciones”, se sinceró. Asimismo, recordó que esta enfermedad lo llevó a perder una pierna, un pulmón y una costilla.

Betancourt continuó diciendo: “Lo que sí tengo es la mayor bendición a la que puede aspirar un hombre en su vida, es aquella de conocer la paz antes de conocer la muerte”. ”En el día de hoy las únicas lágrimas que verán en mis ojos son aquellas de felicidad, porque en esta vida he amado tanto como pude amar, he perdonado a quien tuve que perdonar y he logrado todo lo que quería lograr. Así que me he ganado el derecho de ver a Dios a los ojos y decirle ‘estoy listo para ir a casa, Señor’”, agregó.

Debido al diagnóstico y a la nula opción de tratamiento, el influencer mexicano decidió cumplir sus más grandes sueños durante el tiempo que le queda de vida.

”Hoy comienzo a contarte todo lo que he aprendido en esta corta vida, pero muy larga batalla. Hoy comienzo a contarte todo antes de partir”, señaló en el video que suma más de 11 millones de reproducciones.

El anunció del creador de contenidos, como era de esperarse, provocó todo tipo de reacciones en las distintas plataformas digitales y varios internautas le enviaron decenas de mensajes de apoyo.

Emilio Betancourt ha utilizado las redes sociales para motivar a las personas que tienen cáncer, pues él ha logrado vencerlo en 10 ocasiones. Incluso, tiene una pequeña fundación para ayudar a niños que padecen esta enfermedad.

“La fundación Betancourt para niños con cáncer será un hecho, carajo. ¡Vamos a vivir para ello!”, manifestó hace unos meses en su cuenta personal de Instagram.