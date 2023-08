Cuencana “quedó loca” al ver cómo farrean los quiteños, se topó con una discoteca racista

Cada ciudad del Ecuador tiene una dinámica al momento de farrear. Por supuesto, la música, presencia de bebidas alcohólicas y lugares afectarán en la experiencia, pero una tiktoker cuencana tildó que lo más loco que ha vivido fue en la capital de los ecuatorianos.

Fue en Quito donde la joven Camila Pineda tuvo una experiencia casi 10/10. Ella indicó que se topó con dos tipos de ambientes: uno para los jóvenes y otro algo elitista.

En el segundo caso el ambiente de la discoteca que visitó fue espectacular y está más que segura que lo volvería a repetir.

No te das cuenta cuánta plata gastas

“La mejor farra que he tenido ha sido en Quito, por qué están enfermos de la cabeza. Esto va a sonar algo muy de provincia, pero en Quito no te das cuenta de cuánta plata gastas”.

Sin embargo, al momento de acudir a una discoteca (no señaló sector ni nombre) se encontró que un guardia de seguridad no la dejó entrar con sus amigos por no cumplir el código de vestimenta.

Pero lo absurdo fue que por la tez de piel uno de sus amigos, que estaba bien vestido (casi formal) casi quedó fuera de vivir esta experiencia. Justamente, el hermano de Cami tuvo que salir a hablar con la seguridad y así reconsideren la situación.

Tuvieron que esperar más de 30 minutos para que puedan ingresar, tildó que incluso verificaron que tipo de persona era (influencer) para cambiar la actitud y brindar el acceso al lugar.

A manera de broma señaló a su compañero de podcast, Gato Peñafiel, que todo estuvo excelente exceptuando el lado racista. Añadieron que este tipo de casos no se visualizan en Cuenca, aunque si hay ciertos comentarios desacertados por parte de la gente que se cree la “crema y nata”.