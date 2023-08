¿En qué consiste la “ecuadolarización” que propone Andrés Arauz?

El candidato vicepresidencial del correísmo, Andrés Arauz, indicó que se encargará de la política económica si gana las elecciones anticipadas con Luisa González y ante eso indicó tener una posición muy clara sobre el futuro de la dolarización en Ecuador y lo explicó en una entrevista con el diario Perfil y Net TV, de Argentina, sobre la “ecuadolarización”.

El candidato indicó la entrevista lamentando que no sería posible una completa desdolarización de la economía. “Lamentablemente, no se puede desdolarizar en el contexto ecuatoriano porque somos un país muy pequeño, periférico, que no marca tendencias internacionales, sino que las adopta. Y en Ecuador, la entrada a la dolarización fue traumática y la salida sería catastrófica”.

Y por eso propuso que lo ideal sería “ecuadolarizar”, teniendo como modelo lo realizado en Argentina.

¿En qué se basa?

La propuesta del correísmo indica que “a partir del uso de las tecnologías modernas, los medios de pago electrónicos. No una convertibilidad de la vieja usanza, sino que una ‘ecuadolarización’ con medios electrónicos y además con una política muy activa en la administración de la lanza de pagos para evitar la fuga de capitales que en Ecuador es crónica”.

Arauz indica que más que adoptar al dólar, este sistema permitiría a los países del sur adoptar una moneda regional que ha venido siendo promovida por algunos países con socialismo como: Brasil, Argentina y Venezuela.

“Sí, estamos a puertas de ver el nacimiento de una unidad monetaria regional. Yo mismo vengo trabajando fuertemente en aquello con el equipo de Lula da Silva”, enfatizó.

Por otro lado, el economista y analista Walter Spurrier, en una columna publicada el 6 de agosto de 2023, en diario El Universo, explicó esa propuesta de “ecuadolarización”. El efecto real, dijo, sería que “el Estado absorbería nuestros dólares, ya no tendríamos dólares en nuestras cuentas. Pero no recibiríamos a cambio otra moneda, como sucre o peso, que pudiéramos cambiar por dólares en un banco, sino ecuadólares, esto es un medio de pago de validez solo en territorio nacional”.