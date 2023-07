Fuerte cruce de tuits entre Andrés Arauz y Andrés López, el “Mono” se justificó

El periodista Andrés “Mono” López fue blanco de críticas por el tuit realizado este pasado 15 de julio. En el trino, el comunicador tachó que la actual candidata Luisa González tiene el objetivo que gobierne Rafael Correa, además de indicar que su designación responde a atributos extra políticos.

“González quiere la presidencia para que gobierne el prófugo. Sus cualidades académicas y administrativas no dicen nada. Entiendo la designación por vigorosos atributos extra políticos. Con insólito orgullo se autodefine como borrega y mojigata, bueno, la infinita sumisión”, fue el tuit que inició la polémica.

Varias personalidades de la política, como María de los Ángeles Duarte tacharon como misógino. Usuarios respaldaron la postura del periodista, pero otros despotricaron contra su opinión.

Horas después, López, acotó que hubo una errónea e interesada interpretación de su tuit. No obstante, ratificó su crítica a su designación. “Nada tiene ver su condición de mujer sino su representación política”, escribió.

Respuesta de Andrés Arauz

El actual candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana no tardó en pronunciarse y tildar que Andrés López no engaña a nadie. “La lealtad es una cualidad política. Cuando usas el término ‘extra política’ te refieres exclusivamente a asuntos no políticos”.

“Tu opinión es misógina. Y aunque quieras escudarte en opinión y periodismo, violas las normas de convivencia, los derechos humanos y el código penal”, escribió Arauz.

Por supuesto, López no dudó en responder y tildó de “lelo” al candidato:

“Estuve tentado a responder con paciencia pero luego recordé que te dicen lelo, así que te dejo el texto de tarea para que aprendas a leer y el video para que entiendas por qué el apodo”.