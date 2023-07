“Se acabó el calentamiento global”: Inició la era de la ebullición total del planeta según la ONU

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirma que el calentamiento global se acabó y que ha iniciado la ebullición total del planeta por las altas temperaturas que han hecho de julio el mes más caluroso de la historia, según informe de la ONU publicado este jueves 27 de julio de 2023.

Por eso, julio de 2023 pasará a la historia como el mes más caluroso de la historia y a falta de 4 días para su finalización varios puntos del planeta están ardiendo por cuenta de una ola de calor sin precedentes que ha elevado las temperaturas de manera impresionante.

🥵️ Las #altastemperaturas continúan rompiendo récords en #EEUU y varios países de la región, así que expertos médicos hacen un llamado a adoptar varias prácticas de protección. Esto es lo que debes saber. #calor pic.twitter.com/sYsovwvNda — Voz de América (@VozdeAmerica) July 19, 2023

“El aire es irrespirable. El calor es insoportable. Y el nivel de ganancia de los combustibles fósiles y la inacción climática es inaceptable”, agregó. “El cambio climático está aquí. Es aterrador. Y es solo el comienzo”, concluyó.

El inminente fenómeno de El Niño, según los expertos, golpeará con más fuerza que el anterior presentado hace 5 años, así que es posible que en otros 5, este fenómeno sea más duro, todo a causa del deterioro del medioambiente, y aunque no se quiera parecer apocalíptico, muchos aseguran que la humanidad no quiso realizar correctivos y ya no hay camino de retorno.

El calentamiento global, generado por la acción humana,ha provacado altas temperaturas como las registradas en Sicilia, Italia,donde el termómetro llegó a los 47.6 ºC. Las altas temperaturas han provocado incencios forestales en esta zona y otras demarcaciones de 🇮🇹

📷 @Elis_101 pic.twitter.com/FaWU9wHfVp — Voices in Movement (@VIM_Media) July 26, 2023

El calentamiento global, esa grave elevación de la temperatura del planeta a causa de la contaminación de la atmósfera, dejará de llamarse así, según palabras de Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, quien afirma que ahora entramos a un periodo de ebullición.

”La era del calentamiento global ha terminado, ahora es el momento de la era de la ebullición global”, afirmó Guterres al referirse a julio como el mes más caluroso en la historia del planeta Tierra.

La principal cabeza de la Organización de las Naciones Unidas considera como un ‘desastre’ los últimos días vividos en muchos países de los 5 continentes con un verano extraordinariamente caliente.

El diplomático indicó que los responsables de la situación del medioambiente en la Tierra somos los seres humanos y aunque se veía venir esta situación, la velocidad con la que avanza sorprende a todos los especialistas.

”Las consecuencias son claras y trágicas: niños arrastrados por las lluvias monzónicas, familias que huyen de las llamas, trabajadores que se desmayan bajo el calor abrasador”, añadió el secretario de la ONU.