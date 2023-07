Nuevo estudio muestra las peores universidades de Latinoamérica, ¿Ecuador está en el ranking?

Posiciones de acuerdo al QS Ranking 2024 publicado hace unos días, donde se evalúa a las 1500 mejores universidades del mundo tanto públicas como privadas, aclarando que aunque alguna universidad esté en una posición baja en el ranking esta será llamada "mejor" que aquellas que no se encuentren en él, en esta ranking se usan criterios tales como: - Reputación académica - Reputación en empleos - Cantidad de estudiantes - Investigación - Estudiantes internacionales - Profesores del extranjero - Investigación internacional - Facilidad para encontrar empleo - Sostenibilidad - Impacto web Recalcando que en este ranking no se encuentran todas las universidades ya que no todas cumplen con los criterios para estar en él, y las que están se evalúan bajo diferentes criterios ya que no todas cumplen la totalidad de ellos, cada criterio tiene una puntuación máxima de 100, y cada universidad puede evaluarse con un total de 4 a 9 criterios, es decir, teniendo un puntaje máximo de 400 a 900 puntos. Aclarar también que no a todos los criterios se les da la misma importancia, por lo que hay universidades que pudieran tener un puntaje mayor, pero que de acuerdo a los criterios evaluados ocupen un lugar más bajo en el ranking, debido a que los criterios donde tienen puntaje alto no son igual de relevantes que los otros. De acuerdo a esto las peores universidades del ranking latinoamericano son: 1. Universidad del Estado de Santa Catarina (UDESC) 34.1 puntos de 700 2. Universidad Federal del Río Grande del Norte (UFRN) 28.7 puntos de 700 3. Universidad Federal de Pará (UFPA) 30.4 puntos de 900 4. Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO) 23 puntos de 700 5. Universidad Federal de Uberlandia (UFU) 41.6 puntos de 900 6. Universidad Federal de Goiás (UFG) 28.2 puntos de 900 7. Universidad Federal de Paraíba (UFPB) 30.9 puntos de 900 8. Universidad Estatal de Londrina (UEL) 34.7 puntos de 900 9. Universidad del Valle de México (UVM) 31.3 puntos de 900 10. Universidad del Magdalena (UNIMAGDALENA) 28.9 puntos de 900 #universidades #latinoamerica #ranking #qs #brasil #mexico #peru #colombia #chile #argentina #estudio #estudiantes #universitarios