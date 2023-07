Niño devolvió una mochila con dinero en Napo y lo recompensaron con miles de dólares

El influencer y filántropo canadiense, Aaron Murphy, continúa premiando y ayudando a las personas de buen corazón en Ecuador. En esta ocasión, y por medio de su fundación, el extranjero ayudó a un menor con insuficiencia renal, por haber sido honesto y devolver una mochila que se encontró y estaba repleta de dinero. El menor, oriundo de Puerto Napo, recibió USD 10 000. Aquí la lección de que los buenos somos más.

[ -Lea También: “Hoy por ti, mañana por mí”: por este motivo extranjero obsequió USD 250 000 a barrio de Tulcán ]

Un niño y una familia encontraron una maleta con varios billetes y la devolvieron a su dueño en su parroquia que se encuentra en el Tena, provincia de Napo. Todo comenzó cuando un motorizado hizo público en redes sociales que se le había caído la maleta.

Para su suerte, el pequeño fue quien se la encontró y lo que hizo inmediatamente fue entregársela, por lo que el señor aseguró que las personas buenas son las más numerosas en el mundo.

La madre y su hijo contando lo sucedido. Imagen: MURPHSLIFE

Por su honestidad fue recompensado

El equipo de la fundación Murphslife en Ecuador, cuyo dueño es el canadiense Aaron, se enteró de lo sucedido y buscó al chico. Recorrieron toda la zona, hasta que llegaron a una vivienda humilde, donde la familia del niño vive y se sustentan por medio de la venta de jugo de coco.

La madre del menor aseguró que en ningún momento se les ocurrió abrir la maleta con dinero. Aclaró que sus intenciones siempre fueron devolvérsela a su dueño.

Posterior a ello, contó que su hijo sufre de insuficiencia renal crónica, por lo que viajaba constantemente a Quito para poder hacerle las diálisis.

De hecho relata como una mala experiencia que una vez se olvidó su maleta con las medicinas de sus hijo en un taxi, por lo que llamó al conductor y le rogó que se regresara para que le devuelva, pero este no lo hizo.

Pese a ello, sus principios no se quebrantaron y replico el valor de la honestidad en su niño. “No la abrí, eso sería una falta de respeto. Si a mí me pasa eso, no me gustaría que lo haga”, afirmó el chico, que debido a su padecimiento, abandonó su sueño de ser futbolista. Esta historia fue la que hizo que la fundación del influencer se conmoviera y lo recompensara.

Miles de dólares bien merecidos le dieron

Murphslife obsequió a la familia todos los implementos necesarios, útiles escolares y comida; una ayuda humanitaria enorme de alrededor USD 10 000.

Ellos quedaron muy agradecidos y muy contentos, pues gracias a la colaboración, lograron solventar sus gastos.