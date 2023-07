¿A qué hora comienza la preventa de las entradas para Roger Waters de Pink Floyd en Ecuador?

Se viene un concierto histórico en Ecuador: Roger Waters de Pink Floyd incluyó a nuestro país en su gira de despedida y su show será en el Estadio Olímpico Atahualpa el 9 de diciembre de 2023. Este 10 de julio arranca la preventa y ya se conoce las localidades y precios de las entradas.

Buen Plan será la ticketera encargada de vender los boletos para este show musical. La venta como tal arrancará este 10 de julio para socios Diners Club a las 19:00, mientras que para el público en general estará habilitado desde el 15 de julio por la plataforma buenplan.com.ec.

No obstante, es importante recalcar que para acceder a la preventa de Diners es necesario registrarse en la plataforma de Buen Plan.

Localidades y precios para Roger Waters:

General: 55 dólares

Campo: 70 dólares

Preferencia 85 dólares

Tribuna: 125 dólares

Palco: 170 dólares

Zona Dark Side of The Moon: 200 dólares

Zona Wish You Were Here: 250 dólares

Zona The Wall: 300 dólares

¡Roger Waters en Ecuador! Fecha y duración del concierto en Quito (Captura de pantalla)

[ ¡Roger Waters en Ecuador! Fecha y duración del concierto en Quito ]

Distribución del escenario

Contrario a lo que está realizando a nivel mundial el artista Roger Waters, en Ecuador el escenario se ubicará en la zona norte del estadio Olímpico más no estará posicionado en el centro para una experiencia 360.

El concierto tendrá una duración de dos horas y media. Los fanáticos podrán disfrutar de éxitos de los principales álbumes como Us And Them, Comfortably Numb, Money, de esta banda que revolucionó la música en el siglo XX. Se prevé que el show inicie a las 21:00 del sábado 09 de diciembre.

El más grande de la historia desde Bon Jovi:

Move Concerts, DG Medios y Sight Concerts presentarán el concierto más grande en la historia del rock en el país desde Bon Jovi en 1995. El evento contará con un despliegue técnico sin precedentes, con sonido cuadrófonico y elementos de última tecnología en el mundo del espectáculo.