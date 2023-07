Robaron al hermano de Gonzalo Plata en la Av. González Suárez: así lo denunció en redes sociales

La noche de este miércoles 5 julio de 2023, Bryan Jiménez, hermano de la astro ecuatoriano, Gonzalo Plata, fue víctima de un robo en la Av. González Suárez, calle ubicada al norte de Quito. El influencer y creador de contenido lo denunció en sus redes sociales. Aseguró que los objetos que le fueron sustraídos, tenían un enorme valor sentimental.

[ -Lea También: “Marquen a la González Suárez como sitio inseguro”: Roberto Ayala de MasterChef Ecuador fue víctima de robo en Quito ]

“Hola a todos. Sé que lo material se recupera, pero, además del valor sentimental que tenía con mis equipos, y toda vida que guardé en la portátil, que me acompaña a todos mis viajes y travesías por el mundo, es triste tratar de asimilar o superar lo que acabé de vivir. Por favor comparte”, escribió Jiménez en la descripción del video que compartió vía Twitter.

Así ocurrieron los hechos. Luego de que culminara un evento donde se encontraba Bryan, el joven se fue a cenar con el grupo de ‘staff’ a un restaurante donde dejó estacionado su vehículo afuera; es allí donde ocurrió el robo.

Gonzalo Plata junto a su hermano Bryan Jiménez. Imagen: captura de pantalla de @bryan_futb

“Dejamos los coches afuera en la Av. Gonzáles Suárez, que supuestamente es una zona segura de Quito. Estábamos cenando y, de pronto, nos llamaron y nos dijeron que habían roto el vidrio de un carro. En ese vehículo estaban mis equipos de producción... Toda mi vida”, señaló el hermano de Gonzalo en el clip.

Hola a todos, se que lo material se recupera pero además del valor sentimental que tenía con mi equipos y toda vida en la portátil 👩‍💻 que me acompañan a todos mis viajes y travesías por el mundo, es triste 😞 tratar de asimilar e superar lo que acabe de vivir por favor comparte pic.twitter.com/9rNZSVPgIH — Bryan J. (@bryan_futb) July 6, 2023

Asimismo, agregó: “En mi portátil, tengo todo allí... Mi pasaporte, igual... Solo le pido a la gente que se llevó mis cosas, más que todo por mi portátil, que me la regresen, más que sea que me la vendan a mí... Si hay que dar una recompensa, doy una... Igual los equipos, que me los vendan a mí... Esos equipos no le sirven a nadie en Ecuador... Ayúdenme a compartir este video, a ver si les llega a los pillos que se llevaron mis pertenencias.”

El hermano de Gonzalo Plata esa gerente deportivo (Sport Management). También maneja la parte comunicacional y de producción audiovisual del futbolista. Asimismo, es creador de contenido en las redes sociales.

El robo a Bryan Jiménez en la Av. González Suárez ocurrió horas después del atraco al exparticipante de MasterChef, Roberto Ayala, a quien bajo el mismo modus operandi, le rompieron la ventana de su vehículo y se llevaron sus pertenencias, la noche de este martes 4 de julio.