El ganador de la segunda temporada de MasterChef Ecuador, el guapo multifácetico Roberto Ayala, denunció en sus redes sociales, que durante la noche del 4 de julio fue víctima de la delincuencia, uniéndose así a la lista interminable de quiteños que han sido asaltados y robados.

El piloto quiteño contó que sucedió en la avenida González Suárez, noreste de la capital, zona muy exclusiva. “Me bajé dos segundos a comprar comida. Me rompen el vidrio y se llevan mis cosas”, escribió el también cocinero en su cuenta de Twitter.

González Suárez. Me bajé dos segundos a comprar comida. Me rompen el vidrio y se llevan mis cosas. Para la anécdota, porque recuperarlas sería algo utópico. Turro vivir así. pic.twitter.com/d89skVeylW — Roberto Ayala (@ladurarealidat) July 5, 2023

“Para la anécdota, porque recuperarlas sería algo utópico. Turro vivir así”, finaliza el mensaje donde adjuntó un video y fotografía de cómo le rompieron el vidrio laminado de la parte posterior de su vehículo.

En su cuenta de Instagram, el ‘muñeco’ compartió la imagen de sus tuit con el texto: “Marque la González Suárez como un sitio seguro. Pilas ahí”.

"Marquen a la González Suárez como sitio inseguro": Roberto Ayala de MasterChef Ecuador fue víctima de robo en Quito (Captura de pantalla)

Sus miles de seguidores se solidarizaron con el MasterChef y denunciaron también haber sido víctimas de la delincuencia en ese sector. “Lo siento que pena, estamos viviendo una pesadilla”, escribió un usuario. “Hace cuatro años me pasó lo mismo en la Gonzáles Suárez, y frente a una casa de guardianía que no vio nada... desde ahí no dejo nada en los carros, es cuestión de segundos el robo”, expresó otro seguidor.

¿Quién es Roberto Ayala?

Fue ganador de MasterChef Ecuador en la segunda temporada, es piloto de profesión y tiene su emprendimiento de gastronomía “Cocina Clandestina”. Es uno de los ganadores del programa más queridos del país debido a su carisma.

Hace pocas semanas se le vinculó en una relación sentimental con la presentadora de noticias de Televistazo, María Alejandra Proaño, donde Ayala subió una foto con ella en una cita romántica de montar caballo en medio de las montañas.

Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto sobre si han confirmado una relación.