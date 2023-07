“Vi que llegaba un pelícano y luego sangre”, dice turista mordida por un tiburón en Galápagos

Una turista mexicana fue mordida por un tiburón mientras practicaba esnorquel en las Islas Galápagos. Se conoce que está estable y no perdió la pierna.

“Estaba haciendo “snorkeling” y estaba llegando a la Costa cuando sentí como un golpe, entonces no me di cuenta de lo que era, pero como estaba nadando sentí la pierna entumida, más pesada. Luego vi que llegaba un pelícano cerca de mí y luego sangre”, dijo a Radio Encantada Galápagos Delia Yriarte, quien tiene pasaporte de Estados Unidos pero en ese documento dice que nació en México.

En ese momento, Delia se puso nerviosa y empezó a pedir ayuda. “Afortunadamente estaba una de las compañeras del tour, llegué a la orilla de la playa y me auxilió, las personas del tour también estaba cerca y me auxiliaron”.

El médico de urgencias del hospital de isla Santa Cruz, Renato Pacheco, dijo a The Associated Press que la mujer de 40 años “está estable, está consciente, fue intervenida quirúrgicamente en la pierna derecha. No perdió la pierna”. En ningún momento perdió el conocimiento ni la movilidad de la pierna y el pie.

La mujer de 40 años destacó la atención médica que a recibido. “Los doctores excelentes, muy buen servicio con el doctor. me acaba de decir que apenas tiene 6 meses en el Hospital, qué buena suerte para mí porque es el traumatólogo”.

La trasladan a Guayaquil

La Armada del Ecuador a través de la Aviación Naval realizó la evacuación aeromédica de turista. La paciente será trasladada desde Puerto Ayora a San Cristóbal en un helicóptero naval y posteriormente el avión naval la llevará a Guayaquil.