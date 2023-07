Los tipos de tiburones con mayor probabilidad de atacar a personas en el mar

Un incidente ocurrido este martes 04 de julio terminó con una turista mexicana afectada en su pierna. La mujer fue atacada por un tiburón tigre, dejando una herida que tuvo que ser cerrada con más de 100 puntadas.

La fémina fue víctima de uno de los tiburones que registra más ataques a humanos, pero no porque vean a las personas como presas sino porque existe un factor conocido como intercambio de identidad.

Tiburón tigre Getty (Gregory Sweeney/Getty Images)

Tipos de tiburones más peligrosos

Según reseña National Geographic, únicamente cerca del 6% de todos los escualos atacan a humanos. Mientras que solo una docena de estos se pueden considerar peligrosos, destacando al gran tiburón blanco, tiburón tigre y el tiburón toro.

Pese a la “fama” que tienen, esto no significa que sean más peligrosos solo que los humanos coinciden más con estas especies.

Tiburón toro Getty (Stephen Frink/Getty Images)

“Se trata de especies que se acercan a la costa para alimentarse (a diferencia de otras, que son de hábitos más pelágicos) y, por tanto, coexistimos más con ellas que con otras. Además, usan esas zonas para alimentarse (justo las áreas donde nosotros hacemos actividades de ocio), las probabilidades de accidente aumentan”, recoge el especialista Gádor Muntaner.

Para este experto, nadar entre tiburones de por sí no tiene porque ser arriesgado, excepto si no encontramos en su área de alimentación en las horas que se dedican a esta actividad.

Tiburón blanco Getty (Stephen Frink/Getty Images)

¿Qué es el intercambio de identidad?

Los tiburones atacan a los humanos no porque nos encuentren apetecibles o fascinantes, sino porque extrañan a sus presas y tambié porque a veces se confunden. Un estudio publicado en el Journal of the Royal Society Interface la agresión de un escualo responde a teoría de la identidad equivocada.

El estudio destacó un resultado, donde apunta que los tiburones confunden a surfistas con la silueta de una cría de foca o un león marino.

No es casualidad que a menudo ataquen los tiburones más jóvenes, que nos ven peor y aún no han acumulado la experiencia suficiente para distinguir a una cría de foca de un humano sobre una tabla de surf.