Habrían confundido a Rolando González con integrante de banda delictiva, según OIPOL

Hay mucha conmoción en impotencia en el país, luego de conocerse que el joven Rolando González, fue hallado sin vida comunidad rural Machalilla luego de estar desaparecido dos semanas cuando denunció en sus redes sociales que dos sujetos armados lo estaban persiguiendo.

González era un arquitecto venezolano que desapareció el 11 de junio al final de la playa en Puerto López, provincia de Manabí. Sin embargo, la Organización Internacional de Policías (OIPOL) informó que el joven habría sido secuestrado por una banda criminal que opera en esa playa.

La OIPOL también supo que la víctima estaba comiendo en un restaurante y habría sido confundido con un miembro de una pandilla. Esto, porque el joven no registraba antecedentes penales.

Un estudio confirmó que el cuerpo encontrado en Manta corresponde a Rolando González.

19 días después de su desaparición, familia y amigos exigen que continúen las investigaciones para saber qué pasó.

En Ecuador, incrementa índice de personas desaparecidas localizadas sin vida pic.twitter.com/laqWISNrFH — Patricio Sebastián Peralta R. (@patop12) June 30, 2023

El occiso fue hallado por vecinos de la comunidad de Machalilla en los matorrales. El medio local “Minuto El Carmen” informó que el cadáver estaba en avanzado estado de descomposición y que una de sus piernas había sido devorada por animales salvajes.

Su llamada de desesperación que se volvió viral en las redes:

“Hay dos tipos persiguiéndome en una moto con una pistola. Me dicen que no me quieren robar sino creo que me van a... Me metí en una casa. Estoy muy asustado, por favor ayúdenme. Estoy en Puerto López, al final de la playa. Es urgente. Mi nombre es Rolando González. Yo soy venezolano. Mi cédula es″, dijo el extranjero, muy desesperado.

González fue reportado como desaparecido el 11 de junio, mientras que la Fiscalía y Policía informaron sobre su búsqueda el miércoles 14. Sus familiares informaron que cuando llamaron a la Policía a pedir auxilio, pero esta no llegó a tiempo.

“Según las informaciones preliminares, Rolando solicitó ayuda al 911, pero lamentablemente la Policía no llegó a tiempo. Se presume que fue secuestrado y ejecutado por dos hombres armados en una motocicleta”, agregó Eduardo Febres Cordero, experto en inmigración.