Autoridades confirmaron la muerte de Rolando González, el turista desaparecido en Manabí

El jueves 29 de junio la morgue de Mata confirmó que el cuerpo encontrado en Machalilla (Manabí), el pasado domingo corresponde a Rolando González, el arquitecto venezolano que desapreció el 11 de junio de 2023 en Puerto López.

“Con profunda tristeza, informamos que Rolando González fue encontrado sin vida el pasado 25 de junio, después de estar desaparecido desde el 11 de junio”, señaló Eduardo Febres Cordero, experto en inmigración.

Según fuentes policiales, el día de ayer se conocieron los resultados del examen antropológico realizado al cadáver, determinando la identidad del fallecido. Además, las autoridades revelaron que se abrirá una investigación por muerte violenta, pues se presume que murió a causa de heridas provocadas con un arma de fuego.

Ciudadano desapreció en Puerto López. Imagen: Fiscalía General del Estado.

Por el momento, se presume que el venezolano habría sido secuestrado y ejecutado, al ser confundido con un miembro de una banda criminal que opera en esa zona de Manabí.

¿Qué pasó con el turista venezolano desparecido?

Recordemos que el Rolando González se encontraba de vacaciones en una playa de Ecuador, cuando informó que se encontraba en peligro al ser perseguido por dos sujetos armados a bordo de una motocicleta.

“Gente, no sé que hacer. Estoy en Puerto López. Hay dos tipos persiguiéndome en una moto con una pistola. Me dicen que no me quieren robar (...) Me metí en una casa, no quieren llamar a la Policía. Estoy muy asustando, por favor ayúdenme. Estoy en Puerto López”, dijo el turista venezolano a través de un video publicado en sus redes sociales.

Autoridades confirmaron la muerte de Rolando González.

González habría ingresado al patio de una vivienda durante la persecución para pedir ayuda y llamar al 911, sin embargo, la policía no llegó a tiempo. Desde entonces el turista llevaba dos semanas desaparecido, hasta que ayer se confirmó que el cuerpo sin vida hallado días atrás pertenecía al ciudadano.